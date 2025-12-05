बिना दवाओं के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगी ये 5 चीजें, फिर कभी नहीं खानी पडेंगी Cholesterol कंट्रोल करने वाली Medicine

How To Control Cholesterol Naturally: आजकल बदलता लाइफस्टाइल और गलत खान-पान कई तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों का कारण बन रहा है और उन्हीं में से एक समस्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना. हाई कोलेस्ट्रॉल शरीर में चर्बी जमा होने का संकेत है, जो आगे चलकर हार्ट से जुड़ बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद पाँच ऐसे फूड आइटम्स जो आपकी दिल की नसों को साफ करने आपके ब्लॉकेज के रिस्क को कम करने के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रोल लेवल को भी नीचे लेकर आने में आपकी मदद करेंगे.

लहसुन

इसमें सबसे पहला नाम आता है लहसुन का जो एक नेचुरल कोलेस्ट्रोल कटर की तरह काम करता है. एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करता है, खून को पतला कर सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और आर्टरीज में जमी चिपचिपी परत को हटाने में ये बहुत तेज़ी से काम करता है.

अलसी के बीज

दूसरी चीज का नाम है अलसी के बीज मतलब फ्लेक्स सीड. ये सीड्स ओमेगा थ्री का भंडार होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं जो आपके ट्राइग्लिसाइड लेवल को कम करने के साथ साथ आपके गुड कोलेस्ट्रोल मतलब एच डी एल लेवल को भी इंप्रूव करने में आपकी सहायता करते हैं. आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग को हील करने में आपकी सहायता करते हैं. मतलब जो काम हजारों रूपए के कैप्सूल्स आदि भी नहीं कर पाते वही काम ये बीस रूपए के फ्लेक्सीड कर सकते हैं.

अर्जुन की छाल

तीसरी चीज का नाम है अर्जुन की छाल. ये आपकी हार्ट की मसल्स का सच्चा साथी है. इसे आयुर्वेद में हृदय रक्षक कहा जाता है. आपकी हार्ट की मसल्स को ताकत देने का काम करता है. आपके ब्लड प्रेशर को स्टेबल बनाये रखने में आपकी सहायता करता है. आपकी आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है. मतलब ब्लॉकेज होने की संभावनाओं को भी कम करता है.

मेथी दाना

चौथी चीज है मेथी दाना, ये आपके चिपकी हुई फैट लेयर को पिघलाने में मदद करता है इसके साथ ही ये आपके ट्राइग्लिसराइड, आपके कोलेस्ट्रोल दोनों को ही एक साथ कम करने की भी क्षमता रखता है. इसके अंदर मौजूद सॉल्यूबल फाइबर आपकी आर्टरीज में जमी चिपचिपी फैट लेयर को धीरे-धीरे पिघलाने में आपकी मदद करते हैं.

करी पत्ता

पांचवी चीज का नाम है करी पत्ता. आपके कोलेस्ट्रोल लेवल को बैलेंस करने के साथ साथ आपके लीवर की भी रक्षा करने का काम करता है. आपके लीवर को डिटॉक्स करता है. आपके फैट मेटाबोलिज्म को इम्प्रूव करता है. आर्टरीज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है.

