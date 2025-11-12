आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. अगर आप भी अपने शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. जी हां डाइट और लाइफस्टाइ में बदलाव करके आप कई समस्याओं से बच सकते हैं. आपको बता दें कि हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. गलत खानपान, जंक फूड, स्ट्रेस और एक्सरसाइज की कमी के कारण शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ने लगता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. तो चलिए जानते हैं खराब कोलेस्ट्ऱॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए क्या खाएं.

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या खाएं- (Bad Cholesterol Ko Kam Karne Ke Liye Kya Khaye)

1. एवोकाडो-

एवोकाडो में फाइबर और हेल्दी फैट्स पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हैं. इसे आप सलाद, ब्रेड आदि के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. बैंगन-

बैंगन में फाइबर की मात्रा अधिक और कैलोरी काफी कम पाई जाती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मददगार है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. बैंगन की सब्जी बना सकते हैं इसके पकौड़े बना सकते हैं.

3. मखाना-

मखाने में मैग्नीशियम, सैचुरेटेड फैट और सोडियम पाया जाता है. इसका रोजाना सेवन कर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. इसे रोस्ट करके खा सकते हैं, खीर बना सकते हैं.

4. बींस-

बीन्स जैसे राजमा, मटर और सेम में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है. इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है.

5. फिश-

अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो फिश को डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि फिश में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं.

