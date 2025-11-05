कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कौन से आटे की रोटी खाएं?

Flour To control Cholesterol: आजकल बढ़ता कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ उम्रदराज लोगों की नहीं, बल्कि युवाओं की भी बड़ी चिंता बन चुका है. गलत खानपान, जंक फूड, स्ट्रेस और एक्सरसाइज की कमी के कारण शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ने लगता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में दवाओं के बजाय अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव कर लें. तो फर्क खुद महसूस करेंगे. खासतौर पर, अगर आप रोज की रोटी में सही आटा चुन लें. तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना आसान हो सकता है. आइए जानते हैं कौन से आटे आपकी सेहत के लिए सबसे फायदेमंद हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले आटे- (Bad Cholesterol Ko Kam Karne Ke Liye Kaun Sa Atta Khaye)

1. जौ का आटा-

जौ कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए सबसे असरदार अनाजों में से एक है. इसमें पाया जाने वाला बीटा ग्लूकन फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है. ये फाइबर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकता है. जिससे दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है. जौ की रोटियां खाने से ब्लड शुगर लेवल भी स्थिर रहता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

2. ओट्स का आटा-

ओट्स यानी जई का आटा, फाइबर का खजाना है. इसमें मौजूद सॉल्यूबल फाइबर शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है. अगर आपको ओट्स की रोटी का स्वाद पसंद नहीं आता. तो आप गेहूं के आटे में आधा हिस्सा ओट्स मिलाकर रोटियां बना सकते हैं. ये कॉम्बिनेशन स्वादिष्ट होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मददगार होगा.

3. रागी का आटा-

रागी को सुपरफूड माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं. रागी की रोटियां खासकर डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रख सकती हैं.

4. ज्वार और बाजरा का आटा-

दोनों ही आटे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं. यानी ये धीरे धीरे पचते हैं और कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों को नियंत्रित रखते हैं. इन अनाजों में मौजूद पॉलीफेनोल्स शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और फैट को कम करने में मदद करते हैं. सर्दियों में बाजरे और ज्वार की रोटियां शरीर को अंदर से गर्म भी रखती हैं.

5. मल्टीग्रेन आटा-

अगर आप रोजाना एक ही तरह का आटा नहीं खाना चाहते तो मल्टीग्रेन आटा चुनें. इसमें गेहूं, जौ, रागी, ओट्स, ज्वार और बाजरा जैसे कई अनाजों का मिश्रण होता है. ये शरीर को बैलेंस पोषण देता है और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल रूप से नियंत्रित रखता है.

