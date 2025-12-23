विज्ञापन
Year Ender 2025: इन 5 क्रिकेटरों ने की साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई, जानें कौन है टॉप पर

Top 5 most earning cricketers: इस साल भी क्रिकेटरों ने हमेशा की तरह ही जमकर पैसा कमाया. और हमेशा की तरह ही टॉप-5 में भारतीयों का दबदबा रहा है

निकोलस पूरन ने साल में अच्छी कमाई की है
साल 2025 धीरे-धीरे अपने समापन की ओर चल रहा है. इस साल क्रिकेट  के मैदान पर बडे़-बड़े धमाल हुए, कई कमाल हुए. इससे इतर क्रिकेटरों की कमाई भी जमकर हुई. हैरानी की कोई बात नहीं है कि साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दनिया के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में चार भारतीय रहे. यह समझा भी जा सकता है. जहां भारतीय क्रिकेटरों को बीसीसीआई से सालाना मोटी फीस मिलती है, तो वहीं दुनिया के बाकी क्रिकेटरों की तुलना में विज्ञापनों से कहीं ज्यादा कमाई होती है, तो वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीमों से भी झमाझम पैसा  बरसता है.

5. वेंकटेश अय्यर/निकोलस पूरन/हेनरिच क्लासेन

वेंकटेश अय्यर, निकोलस पूरन और हेनरिच क्लासेन ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्हें इस साल हुई कमाई में एक तरह से संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर रखा जा सकता है. साल 2025 में ये तीनों आईपीएल से सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों में क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रहे. इन तीनों की कमाई  में अपने-अपने देशों के बोर्ड से मिलने वाला पैसा, आईपीएल और विज्ञापन के अलावा दोनों विदेशियों की दुनिया की बाकी लीगों से होने वाली कमाई भी शामिल है. चलिए जान लीजिए कि साल 2025 में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कौन से शीर्ष 5 क्रिकेटर रहे. कौन किस नंबर पर रहा और किसने कितनी अनुमानित कमाई की. 

4.  श्रेयस अय्यर

टीम इंडिया से बाहर चल रहे और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर कमाई के लिहाज से चौथे नंबर पर रहे. अय्यर की सलाना कमाई में बीसीसीआई के अनुबंध से मिलने वाली रकम पंजाब किंग्स की सालाना करीह 20-22 करोड़ रुपये फीस शामिल है. अय्ययर इस साल सबसे ज्यादा फीस पाने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. उनकी साल 2025 में कमाई करीब 28-40 करोड़ रुपये रही. 

3. ऋषभ पंत

लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान ऋषभ पंत इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तीसरे नंबर के कलिाड़ी रहे. उन्हें  फ्रेंचाइजी से सालना 27 करोड़ु रुपये मिलने के साथ ही बीसीसीआई से 'ए' श्रेणी के अनुबंध से 5 करोड़ रुपये फीस मिली. इसके अलावा की बड़े विज्ञापन भी पंत के पास हैं.  सालाना 35-50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ पंत इस साल तीसरे नंबर पर हैं.

2. रोहित शर्मा

दूसरे नंबर पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं. रोहित बीसीसीआई से टॉप ग्रेड खिलाड़ी होने से सालाना 7 करोड़ रुपये फीस पात हैं, तो मैच फीस और बोनस की रकम भी मिलती है. वहीं, फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस से उन्हें इस साल 16.30 करोड़ रुपये मिले, तो पूर्व कप्तान के पास भी कई बड़े विज्ञापन हैं. इससे उनकी साल 2025 में सालाना कमाई करीब 35-55 करोड़ रुपये हुई.

1. विराट कोहली

कोई भी आम से आम क्रिकेटप्रेमी भी यह आसानी से अनुमान लगा सकता है कि कोहली ही दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं. रोहित की तरह विराट भी बीसीसीआई के A+ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं, तो आरसीबी ने उन्हें इस साल 21 करोड़ रुपये फीस चुकाई. वहीं, वह बड़े-बड़े विज्ञापनों से साल में 160-200 करोड़ रुपये सालाना कमाए. सोशल मीडिया से भी उन्होंने 8-9 करोड़ की कमामी की. कुल मिलाकर विराट ने करीब 225 करोड़ रुपये की कमाई की

