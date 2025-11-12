विज्ञापन
7 दिन तक रोजाना केसर का पानी पीने से क्या होता है?

Saffron Water Benefits: केसर दुनिया के सबसे महंगे मसाले में से एक है. केसर को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. क्या आप जानते हैं कि खाली पेट केसर का पानी पीने से क्या होता है? अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Saffron Water: केसर का पानी पीने के फायदे.

केसर एक ऐसा मसाला है जिसे दुनिया के सबसे महंगे मसाले में गिना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के अलावा केसर सेहत के लिए भी काफी गुणकारी माना जाता है. केसर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आपको बता दें कि केसर में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, प्रोटीन, पोटैशियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना 7 दिन तक केसर पानी (Kesar Water Benefits) पीते हैं तो शरीर को एक दो नहीं अनगिनत लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ये पानी और क्या है इसके फायदे.

कैसे बनाएं केसर का पानी- How To Make Saffron Water At Home:

केसर का पानी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक चुटकी यानि 5-6 केसर की धागे लेकर रात भर के लिए भिगो दें. इसके बाद अगली सुबह इस पानी में इलायची पाउडर डालकर उबाल लें.
जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसे छानकर कप में निकाल लें. इस पानी में आप स्वाद बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. केसर पानी बनकर तैयार है इसे आप ठंडा या गुनगुना पी सकते हैं.

केसर का पानी पीने के फायदे- (Kesar Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं, तो केसर के पानी का सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर में जमा चर्बी को गलाने में मदद मिल सकती है.

2. स्किन-

केसर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं. रोजाना केसर के पानी का सेवन कर स्किन को स्मूद और शाइनी बनाया जा सकता है.

3. इम्यूनिटी-

केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

4. नींद-

केसर का पानी बेहतर और शांत नींद को बढ़ावा दे सकता है.

5. पाचन-

अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो रोजाना खाली पेट केसर के पानी का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

