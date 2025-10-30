चिया सीड्स खाने के 3 बड़े फायदे, ये लोग जरूर करें डाइट में शामिल

Chia Seeds Benefits: चिया सीड्स पोषक तत्वों का भंडार हैं जो सुपरफूड्स की लिस्ट में शामिल हैं. दिखने में भले ही ये छोटे से हो, लेकिन इनमें सेहत का भंडार छिपा है. ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर सीड्स को अक्सर लोग स्मूदी, जूस, योगर्ट या सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप इनके सेवन से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं अगर नहीं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां चिया सीड्स को खाने से होने वाले कुछ फायदों के बारे में बताया गया है.

What Happens If I Eat Chia Seeds Daily?

वजन: चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार-बार भूख लगने की इच्छा को कम करता है जिससे वजन को आसानी से कम किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप इन बीजों का सेवन करते हैं तो वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं.

हार्ट: चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर हैं जो दिल के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इनका सेवन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी समस्या का खतरा कम किया जा सकता है.

पाचन: चिया सीड्स में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है. नियमित रूप इसका सेवन आंतों की सफाई करता है और कब्ज की समस्या को दूर कर सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए इन सीड्स का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)