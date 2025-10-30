एक हफ्ते में बढ़ाने हैं बाल? ये छोटा सा शॉट करेगा कमाल, तेजी से लंबे होंगे बाल

Can I Drink Amla And Ginger Juice Together: घने, लंबे और चमकदार बाल हर किसी का सपना होता है. ये न सिर्फ सुंदरता बढ़ाता हैं, बल्कि कॉन्फिडन्स भी बूस्ट करता है, लेकिन आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, तनाव, गलत खान-पान और केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट के कारण बालों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जो बालों से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बन रही हैं. अगर आप भी आप बालों को समस्या से परेशान हैं और उपाय ढूंढ रहे हैं तो एक शॉट आपकी मदद कर सकता है. जानना चाहते हैं हम कौन से शॉट की बात कर रहे हैं? स्टोरी में बने रहिए.
आंवला अदरक करी पत्ते के रस का उपयोग कैसे करें?
हम बात कर रहे हैं आंवला, अदरक और करी पत्ते से बने शॉट की.
सामग्री
- आंवला (2 से 3)
- अदरक (1 इंच का टुकड़ा)
- करी पत्ते (10 से 12 ताजे पत्ते)
- पानी (1 कप)
इसे भी पढ़ें: इन चीजों को साथ में खा लिया तो हो जाओगे बीमार, आज जान लो दुनिया के सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशन की लिस्ट
बनाने की विधि:
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवला, अदरक और करी पत्तों को अच्छी तरह धो लें. अब आंवले के बीज निकालकर उसे और अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लें. मिक्सर में आंवला, अदरक और करी पत्ते डालकर इसमें आधा कप पानी डालकर इसे बारीक पीस लें. अच्छी तरह पीसने के बाद इस मिश्रण को एक पतले कपड़े या छलनी की मदद से छान लें, बचा हुआ रस ही आपका “हेयर ग्रोथ शॉट” है.
कब पिएं:
आप इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं. एक बार में लगभग 30 से 40 मिली शॉट पीना पर्याप्त माना जाता है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं