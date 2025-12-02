सेफ संजीव कंपूर ने बताया रागी का आटा गूंथने का सही तरीका, रोटी बनेगी मखमल जैसी सॉफ्ट और फूली हुई

How To Make Ragi Roti Soft and Fluffy: आजकल लोग सेहत के प्रति जागरूक हो चुके हैं और गेहूं की जगह ऐसे आटे को अपनाने लगे हैं, जिनमें फाइबर, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में मौजूद हो. रागी यानी फिंगर मिलेट ऐसा ही एक चमत्कारी अनाज है, जिसे सुपरफूड कहा जाता है. रागी की बनी रोटी न सिर्फ पेट भरती है, बल्कि यह वजन घटाने, हड्डियां मजबूत करने और शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार मानी जाती है. लेकिन, एक बड़ी समस्या यह है कि रागी की रोटी अक्सर टूट जाती है, सूखी लगती है और गेहूं की रोटी की तरह नरम और पतली नहीं बन पाती. यही कारण है कि कई लोग इसे बनाने में रुचि होने के बावजूद इसे रोजमर्रा की थाली में शामिल नहीं कर पाते.

इसी समस्या का आसान और सही हल बताया है भारत के मशहूर सेलेब्रिटी शेफ संजेव कपूर ने. एक पॉडकास्ट में उन्होंने रागी के आटे को गूंथने का ऐसा सटीक तरीका बताया, जिससे रोटी बिल्कुल मखमल जैसी मुलायम, पतली और फूली हुई बन जाती है. यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि उतना ही कारगर भी, जिसे अपनाकर कोई भी रागी की रोटी को गेहूं वाली रोटी जैसा स्वादिष्ट बना सकता है.

इसे भी पढ़ें: रागी खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? रागी गर्म है या ठंडा?

रागी की रोटी बनाने का सही तरीका आखिर है क्या? | Right Way To Make Ragi Roti

आमतौर पर लोग रागी के आटे में सीधे पानी डालकर उसे गूंथ लेते हैं, लेकिन यह तरीका रोटी को सूखा और कठोर बना देता है. रागी में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए उसकी लोई जल्दी टूट जाती है. शेफ संजीव कपूर इसे ठीक करने के लिए एक छोटा लेकिन असरदार बदलाव सुझाते हैं.

रागी की रोटी को नरम बनाने का संजीव कपूर का फॉर्मूला

1. पतीले में पानी गर्म करें

सबसे पहले एक बर्तन में इतना पानी लें कि आपके आटे की मात्रा के अनुसार सही लोई बन सके. पानी को हल्का गर्म होने दें.

इसे भी पढ़ें: रोज कितने पैग शराब पीना Safe है? कितना पीने से नशा पूरे दिन रहता है? जानें रोज Alcohol लेने के नुकसान

2. नमक और घी डालें

अब इस पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच घी मिलाएं. घी रोटी को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि उसे अंदर से नर्म बनाए रखता है.

3. अब आटा मिलाएं

जब पानी गर्म हो जाए, गैस धीमी करें और उसी गर्म पानी में रागी का आटा डालें. ध्यान रहे कि आटा एक बार में ही डाला जाए और लकड़ी के चम्मच से लगातार चलाते रहें.

4. आटे को कट्ठा होने तक मिलाएं

जब आटा पानी को सोखकर हल्का कट्ठा यानी गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद कर दें। यह प्रक्रिया आटे को भाप देती है, जिससे वह नरम बनता है.

5. ठंडा होने पर गूंथे

अब जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाए, उसे हाथ से अच्छी तरह गूंथ लें. आपको लगेगा कि यह पहले की तुलना में ज्यादा चिकना और लोई बनाने लायक हो गया है.

इसे भी पढ़ें: रात को सोने से पहले बस 1 चम्मच खाएं ये चीज, नींद आएगी ऐसी कि अलार्म भी हार मान जाए

6. रोटी बेलें और सेकें

अब आटे की लोई बनाकर पतली रोटी बेलें. तवे पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकें. चाहे तो इसे हल्की-सी फुलाने की कोशिश भी कर सकते हैं.

क्यों काम करता है यह तरीका?

गर्म पानी आटे के कणों को फूलने देता है.

घी ग्लूटेन की कमी को भरता है.

नमक स्वाद और टेक्सचर को बेहतर बनाता है.

रोटी पतली, मुलायम और ज्यादा समय तक सॉफ्ट रहती है.

रागी की रोटी बनाना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका पता होना चाहिए. संजीव कपूर की यह खास टिप आपकी रसोई का नियम बदल सकती है. अब रागी की रोटी न टूटेगी, न कड़ी लगेगी, बल्कि खाने में इतनी हल्की और मुलायम होगी कि हर कोई उसके स्वाद का दीवाना बन जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)