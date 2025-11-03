आज क्या बनाऊं: रेगुलर पूरी से हटकर एक बार जरूर बनाएं चना दाल पूरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले, नोट करें रेसिपी

चना दाल की पूरियों को आप सुबह नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक में खा सकते हैं. चना दाल पूरी का स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि इसको खाने के बाद काफी समय तक इसका टेस्ट जुवान पर बना रहता है और यह हर टाइम के लिए परफेक्ट ऑप्शन है. बाकी पूरियां जैसे आलू, गोभी व सूजी से भी बनाकर खाई जाती हैं, लेकिन जैसा स्वाद चना दाल की पूरी का होता है वैसा किसी का भी नहीं होता. गरमा गरम चना दाल के भरवन से बनी पूरी को आचार व आलू की सब्जी से खाने का अलग ही मजा होता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं चना दाल की स्वादिष्ट पूरियां? (How To Make Chana Dal Puri)

1. चना दाल की पूरी को बनाने से पहले चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगोकर रखना पड़ता है. इसके बाद कुकर में डालकर अच्छे से उबालना होता है और जब चना दाल अच्छे से उबल जाए तो उसको कुकर से बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें, कुछ समय बाद जब दाल ठंडी हो जाए तो उसको हाथों की मदद से या मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लेना चाहिए और उसमे स्वाद अनुसार नमक डालकर एक तरफ रख दें.

2. अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें और साथ ही जीरा, हरी मिर्च व हिंग को उसमें डालने के लिए तैयार कर लें और तेल के गर्म होते ही उसमें सारी चीजें डालकर भूनें और जब वह भून जाए तब उसमें चना दाल का बना हुआ पेस्ट भी डाल दें, कुछ समय तक पकाने के बाद गैस को बंद कर दें, पूरी बनाने के लिए भरावन तैयार हो चुका है.

3. अब पूरी बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें अजवाइन व दो चम्मच तेल डाल दें, इससे आटा अच्छे से गूंथ जाएगा और पूरियां बेलते समय फटेंगी नहीं. आटा तैयार होने के बाद उसकी गोल-गोल लोइयां बनाकर उसमें चना दाल से बना हुआ पेस्ट भर दें और हल्के हाथों से बेलें.

4. पूरियों को बेलते समय एक बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दें और जब तेल गर्म हो जाए तब उन पूरियों को आराम से तेल में डालकर तल लें और जब हल्का सुनहरा रंग आने लगे तब उसे बाहर निकाल लें और घर में सभी को गरमा-गर्म पूरियां सब्जी के साथ खाने के लिए परोसें.

