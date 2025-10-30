आज क्या बनाऊं: सर्दियों का ऑल टाइम फेवरेट है इस चीज से बना साग, फटाफट नोट करें रेसिपी

Methi Saag Recipe: सर्दियों के मौसम हरी पत्तेदार सब्जियां देखने को खूब मिलती है. हर भारतीय किचन में आपको ये देखने को मिल जाएंगी. ठंड में पालक, बथुआ, मेथी का साग सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. मेथी को सेहत के लिए कमाल माना जाता है. क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. मेथी (Benefits Of Methi) से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी आदि आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं मेथी का साग.

कैसे बनाएं मेथी का साग- How To Make Methi Saag At Home:

सामग्री-

मेथी

जीरा

हींग

हरी मिर्च

लहसुन अदरक का पेस्ट

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

गरम मसाला

धनिया पाउडर

पिघला हुआ गुड

नींबू का रस

नमक स्वादानुसार

तेल

विधि-

ठंड के मौसम में मेथी का साग बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के पत्तों को अच्छी तरह धोकर इसका पानी सूखा लें और बारीक काट लें. फिर कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक-लहसुन का पेस्ट, हींग, जीरा और हरी मिर्च डालें. फिर मेथी डाले और नमक डालकर मिला लें. धीमी आंच पर ढककर पकाएं. हाथ से देखें पकी है या नहीं. पूरी तरह पकने दें. पूरा पानी सूखा लें, फिर उसमें मेल्ट थोड़ा सा गुड़, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर मिला लें. एक मिनट तक चलाते हुए पकाएं. और नींबू का रस डालें. फिर गरम गरम सर्व करें.

मेथी साग खाने के फायदे- (Methi Ka Saag Khane Ke Fayde)

ठंड के मौसम में मेथी का साग खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर गरम रखने का काम कर सकती है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण इम्यूनिटी को बढ़ाने, डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकते हैं.

