Chai का फुल फॉर्म क्या है? चाय लवर्स जरूर दें ध्यान

Chai Ka Full Form In Hindi: घर हो, ऑफिस हो या किसी यात्रा के दौरान छोटी सी ढाबे की दुकान, हर जगह चाय लोगों की ऊर्जा का जरिया बनती है. चाय तो हर कोई पीता है, लेकिन क्या आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? चाय जिसे अंग्रेज़ी में Tea कहते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो स्टोरी में बने रहिए, आज हम आपको इस स्टोरी में चाय से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाले हैं. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं टी की फुल फॉर्म क्या है?
चाय का पूरा नाम क्या है?
वैसे तो चाय की कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी टी लवर्स अपनी पसंदीदा ड्रिंक के लिए नए-नए नाम सोचते हैं. इन्हीं में से एक है-
- T – Taste
- And
- A- Admitted
Tea की फुल फॉर्म Taste and Admitted होती है.
चाय पीने के फायदे?
एंटीऑक्सीडेंट्स: चाय में पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं. ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं.
इम्यूनिटी: चाय में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्सप्रतिरक्षा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और शरीर को संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं.
सिरदर्द: चाय में पाया जाने वाला कैफीन सिरदर्द से तुरंत राहत दिलाने में मदद कर सकता है. अगर आप सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो नियमित रूप से इसका सेवन सहायता कर सकता है.
