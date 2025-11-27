विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या कभी तड़का मारकर पी है चाय? कढ़ाई में यूं बनाए लाजवाब चाय, पीते ही आ जाएगा जन्नत का मजा

Special Chai Kaise Banaen: चाय लवर्स इस स्टोरी में बने रहिए आज हम आपके लिए एक नई चाय रेसिपी लेकर आए हैं जिसको अगर एक बार ट्राई कर लिया तो सारी पुरानी रेसिपी भूल बैठेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
क्या कभी तड़का मारकर पी है चाय? कढ़ाई में यूं बनाए लाजवाब चाय, पीते ही आ जाएगा जन्नत का मजा
चाय को गाढ़ा करने के लिए क्या करें?

Special Chai Kaise Banaen: कई लोगों के दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती और इसे बनाने के लिए ज्यादातर लोग वही पुरानी पतीला, चाय पत्ती, दूध और चीनी वाली रेसिपी को अपनाते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आए हैं, जो चाय का स्वाद दोगुना कर सकती है. क्या कभी आपने तड़का मार चाय के बारे में सुना है? नहीं, तो चाय लवर्स इस स्टोरी में बने रहिए आज हम आपके लिए एक नई चाय रेसिपी लाए हैं जिसको अगर एक बार ट्राई कर लिया तो सारी पुरानी रेसिपी भूल बैठेंगे.

चाय बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

सामग्री

  • कढ़ाई
  • चाय पत्ती
  • चीनी 
  • पानी 
  • अदरक 
  • दूध 

इसे भी पढ़ें: क्या सब्जा बीज गर्म होते हैं? चिया और सब्जा में से कौन सा बीज बेहतर है? जानिए यहां

बनाने की विधि:

इस स्वादिष्ट तड़का मारकर चाय को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लें और उसे गैस पर रख दें फिर इसमें स्वादानुसार चाय पत्ती और चीनी दोनों को साथ में डालकर कम आंच पर अच्छी तरह तब तक चलाएं जब तक चीनी पानी न छोड़ दे, फिर जब यह मिश्रण पानी छोड़ दे तो इसमें पानी डाल दें, अब इसमें थोड़ा अदरक डालकर तब तक पकाएं जब तक उबाल न आ जाए. उबाल आने के बाद इसमें दूध डालें और अच्छी तरह से पका लें. जब चाय पक जाएं तो इसे स्नैक के साथ परोसें. आप सुबह, दोपहर या शाम किसी भी वक्त इस तड़का मार चाय का मज़ा उठा सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chai Recipe, Tadka Chai, Chai Recipe Cook With Parul, Chai Recipes For Winter, Tasty Chai Kaise Banaye
Get App for Better Experience
Install Now