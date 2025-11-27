क्या कभी तड़का मारकर पी है चाय? कढ़ाई में यूं बनाए लाजवाब चाय, पीते ही आ जाएगा जन्नत का मजा

Special Chai Kaise Banaen: कई लोगों के दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती और इसे बनाने के लिए ज्यादातर लोग वही पुरानी पतीला, चाय पत्ती, दूध और चीनी वाली रेसिपी को अपनाते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आए हैं, जो चाय का स्वाद दोगुना कर सकती है. क्या कभी आपने तड़का मार चाय के बारे में सुना है? नहीं, तो चाय लवर्स इस स्टोरी में बने रहिए आज हम आपके लिए एक नई चाय रेसिपी लाए हैं जिसको अगर एक बार ट्राई कर लिया तो सारी पुरानी रेसिपी भूल बैठेंगे.

चाय बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

सामग्री

कढ़ाई

चाय पत्ती

चीनी

पानी

अदरक

दूध

बनाने की विधि:

इस स्वादिष्ट तड़का मारकर चाय को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लें और उसे गैस पर रख दें फिर इसमें स्वादानुसार चाय पत्ती और चीनी दोनों को साथ में डालकर कम आंच पर अच्छी तरह तब तक चलाएं जब तक चीनी पानी न छोड़ दे, फिर जब यह मिश्रण पानी छोड़ दे तो इसमें पानी डाल दें, अब इसमें थोड़ा अदरक डालकर तब तक पकाएं जब तक उबाल न आ जाए. उबाल आने के बाद इसमें दूध डालें और अच्छी तरह से पका लें. जब चाय पक जाएं तो इसे स्नैक के साथ परोसें. आप सुबह, दोपहर या शाम किसी भी वक्त इस तड़का मार चाय का मज़ा उठा सकते हैं.

