व्रत में कॉफी पी सकते हैं या नहीं, कॉफी फल है या अनाज, जानें कॉफी कैसे बनती है पेड़ से लेकर पैकेट तक

Can We Drink Coffee During Fast:नवरात्रि के नौ दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है. इन नौ दिनों देवी दुर्गा के अलग-अलग अवतारों की पूजा की जाती है और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है. यह वह समय भी है जब भक्त उपवास रखते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए संयमित आहार का पालन करते हैं और साथ ही मौसम परिवर्तन, मानसून से सर्दियों के लिए खुद को तैयार करते हैं. साबुत अनाज (गेहूँ और चावल), नमक, मांसाहारी फूड, शराब, प्याज, लहसुन और कुछ अन्य चीजें खाने की मनाही होती है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या कॉफी का सेवन व्रत में किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं.

नवरात्रि के उपवास के नियमों को लेकर कोई निश्चित नियम नहीं हैं. नवरात्रि एक ऐसा समय है जब आप अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ फूड्स और ड्रिंक्स से खुद को दूर रखते हैं. लेकिन चाय और कॉफ़ी जैसे ड्रिंक्स का सेवन किया जा सकता है. ये अपने परिवार के नियम और आस्था पर निर्भर करता है. कुछ लोग व्रत में कॉफी का सेवन करते हैं, तो तुछ लोग इससे दूरी बना कर रखते हैं.

अब हम बात करते हैं कि कॉफी कैसे तैयार होती है. तो आपको बता दें कि कॉफी मार्केट से घर तक आने में लंबा सफर तक करती है. क्योंकि ये पेड़ में लगती है इसके फल होते हैं और उन्हें सूखा कर लंबे प्रोसेस के बाद पैक कर पीने लायक बनाया जाता है. ऐसा ही एक वीडियों हमें हाल में मिला जिसमें कॉफी के पेड़ और फल के साथ कॉफी पाउडर कैसे तैयार होता है दिखाया गया है.

यहां देखें पूरा वीडियोः



