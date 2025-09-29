विज्ञापन
इन 4 समस्याओं के लिए काल है सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन, जानें कैसे करें उपयोग

Chewing Neem Leaves Benefits: नीम की पत्तियों का सेवन सुबह खाली पेट सेहत के लिए वरदान से कम नहीं माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

Chewing Neem Leaves: नीम की पत्तियां चबाने के फायदे.

Chewing Neem Leaves Benefits: नीम एक ऐसा पौधा है जिसके हर भाग को सेहत के लिए कमाल माना जाता है. नीम की पत्तियों (Neem leaves) को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुणों से भरपूर है, जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती हैं. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाकर खाते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं जिन लोगों को और कैसे करना चाहिए इनका सेवन.

कैसे करें नीम की पत्तियों का सेवन- (How To Consume Neem Leaves)

नीम की पत्तियों को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. सुबह खाली पेट चबाकर खा सकते हैं. इसकी चाय या कढ़ा बना कर पी सकते हैं.

कैसे बनाएं नीम की पत्ती का काढ़ा- (How To Make Neem Leaves Kadha)

सामग्री-

  • 8-10 नीम की पत्तियां
  • पानी
  • शहद 

विधि-

1. इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें.
2. एक पैन में पानी गरम करें और नीम की पत्तियों को डालकर 5-7 मिनट तक उबालें.
3. आंच से उतारकर काढ़ा को ठंडा होने दें.
4. काढ़ा को छान लें और अगर चाहें तो शहद या चीनी मिलाएं.
5. नीम काढ़ा तैयार है. इसे गरम या ठंडा परोसें.

नीम की पत्ती खाने के फायदे- (Neem Ki Patti Khane Ke Fayde)

1. कैविटी-

कैविटी आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबा सकते हैं. इससे कैविटी से राहत और मुंह को साफ रखने में मदद मिल सकती है. 

2. लिवर-

लिवर हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. अगर आप भी अपने लिवर को साफ रखना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबा सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद गुण लिवर को ड‍िटॉक्‍स करने में मददगार हैं.

3. वजन घटाने-

नीम खाने से मेटाबॉल‍िज्‍म बेहतर होता है और एपेटाइट में भी सुधार हो सकता है. इसकी वजह से वजन कम करने में मदद मिल सकती है. 

4. स्किन-

खाली पेट नीम की पत्तियां चबाने से अंदर से सफाई होती है जिससे सारे टॉक्‍सीन्‍स न‍िकल जाते हैं और स्‍क‍िन हेल्‍दी हो जाती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

