विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह की कॉफी कहीं बढ़ा तो नहीं रही इन समस्याओं का खतरा?

Coffee Pine Ke Nuksan: आयुर्वेद के अनुसार, थॉयराइड की समस्या मुख्य रूप से अग्नि (पाचन शक्ति) और कफ दोष के असंतुलन से जुड़ी होती है. जब पाचन कमजोर होता है, तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है.

Read Time: 4 mins
Share
सुबह की कॉफी कहीं बढ़ा तो नहीं रही इन समस्याओं का खतरा?
Coffee Pine Ke Nuksan: काफी पीने के नुकसान.

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में थॉयराइड की समस्या बेहद आम होती जा रही है. पहले यह बीमारी युवाओं में कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी है.  

आयुर्वेद और विज्ञान दोनों का मानना है कि थॉयराइड सिर्फ दवाओं से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर के पूरे संतुलन से जुड़ी समस्या है. अगर हार्मोन को सही रखना है, तो भोजन और आदतों में सुधार करना बेहद जरूरी है.

काफी पीने के नुकसान-  (Coffee Pine Ke Nuksan)

आयुर्वेद के अनुसार, थॉयराइड की समस्या मुख्य रूप से अग्नि (पाचन शक्ति) और कफ दोष के असंतुलन से जुड़ी होती है. जब पाचन कमजोर होता है, तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है. विज्ञान भी कहता है कि थॉयराइड के मरीजों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. ऐसे में कुछ चीजों का ज्यादा सेवन स्थिति को बिगाड़ सकता है. खासतौर पर चीनी, कैफीन और शराब ऐसी चीजें हैं, जिन्हें सीमित करना बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ें- इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए खाली पेट तुलसी के पत्ते, नहीं तो पड़ सकता है पछताना 

Latest and Breaking News on NDTV

आयुर्वेद में अत्यधिक मीठे स्वाद को कफ बढ़ाने वाला माना गया है. ज्यादा चीनी खाने से शरीर भारी हो जाता है, आलस्य बढ़ता है और चर्बी तेजी से जमा होती है. विज्ञान के अनुसार, ज्यादा शुगर इंसुलिन को बिगाड़ती है, जिससे वजन बढ़ता है और शरीर में सूजन आने लगती है. थॉयराइड के मरीजों में पहले से ही वजन बढ़ने की समस्या होती है, ऐसे में मिठाई इस परेशानी को कई गुना बढ़ा देती है. चीनी कम करने से न सिर्फ थॉयराइड संतुलित रहता है, बल्कि डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा भी घटता है.

वहीं, आयुर्वेद में कैफीन को शरीर को उत्तेजित करने वाला माना गया है, जो लंबे समय में स्नायु तंत्र और ग्रंथियों को थका देता है. वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि कैफीन थॉयराइड ग्रंथि के काम में बाधा डाल सकता है और दवाइयों के असर को भी कम कर सकता है. सुबह खाली पेट कॉफी पीने से हार्मोन अचानक तेज हो जाते हैं, जिससे बेचैनी और थकान बढ़ती है. कॉफी कम करने से थॉयराइड के साथ-साथ नींद, चिंता और ब्लड प्रेशर की समस्याओं में भी राहत मिलती है.

इसके अलावा, आयुर्वेद में शराब को शरीर के लिए विष समान बताया गया है, जो अग्नि को कमजोर कर देती है. विज्ञान के अनुसार, शराब का सीधा असर लिवर पर पड़ता है. हमारा लिवर ही थॉयराइड हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में बदलता है. जब शराब के कारण लिवर कमजोर होता है, तो यह प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती और हार्मोनल असंतुलन बढ़ जाता है. शराब छोड़ने से थॉयराइड के साथ-साथ फैटी लिवर, एसिडिटी और मानसिक तनाव में भी सुधार होता है.

थॉयराइड से राहत पाने के लिए आयुर्वेद सादा भोजन करने की सलाह देता है. घर का बना खाना, समय पर भोजन, हल्का व्यायाम, और पर्याप्त नींद हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करते हैं. विज्ञान भी मानता है कि जब शरीर को सही पोषण और आराम मिलता है, तो वह खुद को ठीक करने लगता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coffee Pine Ke Nuksan, Side Effects Of Coffee, Coffee Pine Ke Kya Hota Hai, Coffee Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now