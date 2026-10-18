यूरिक एसिड के मरीज कौन-कौन सी चाय पी सकते हैं? 

यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आजकल काफी आम हो गई है. जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो यह जोड़ों में जमा होकर दर्द, सूजन और गठिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. ऐसे में खानपान का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. कई लोग दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, लेकिन यूरिक एसिड के मरीजों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि कौन-सी चाय उनके लिए फायदेमंद हो सकती है. अच्छी बात ये है कि कुछ हर्बल और नैचुरल टी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हेल्दी ऑप्शन के बारे में-

यूरिक एसिड में पी सकते हैं ग्रीन टी

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. यह शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकती है और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है. सीमित मात्रा में ग्रीन टी पीना यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

अदरक की चाय है फायदेमंद

अदरक में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. यह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है. अगर आप यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं, तो अदरक की चाय एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

नींबू की चाय का करें सेवन

नींबू में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है. कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन C शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. बिना ज्यादा चीनी मिलाए नींबू की चाय पीना लाभकारी हो सकता है.

गुड़हल की चाय यूरिक एसिड को करे कंट्रोल

गुड़हल की चाय एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है. यह शरीर से अतिरिक्त टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकती है और किडनी के स्वास्थ्य को सपोर्ट करती है. स्वस्थ किडनी यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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