विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह बासी मुंह पी लीजिए तांबे वाले बर्तन में रखा पानी, कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा ये जादुई पानी

Tambe Ke Bartan me Pani Pine ke Fayde: सुबह खाली पेट तांबे वाले गिलास में पानी पीने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको इसके फायदे भी बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

Read Time: 2 mins
Share
सुबह बासी मुंह पी लीजिए तांबे वाले बर्तन में रखा पानी, कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा ये जादुई पानी
Tambe Ke Bartan me Pani Pine ke Fayde: तांबे वाले गिलास का पानी पीने के फायदे.

Benefits of Drinking Water in Copper Vessels: तांबे की बोतलें और बर्तन हाल के वर्षों में काफी फेमस हो गए हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की रील्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि तांबे के गिलास में पानी पीना सेहत के लिए सबसे अच्छा है. वहीं इस कारण से ज्यादातर लोगों ने इसमें पानी पीना शुरू कर दिया है. आइए ऐसे में जानते हैं सुबह खाली पेट तांबे वाले गिलास में पानी पीने के क्या फायदे होते हैं. 

सुबह खाली पेट तांबे वाले गिलास में पानी पीने के फायदे (Benefits of drinking water in a copper glass on an empty stomach in the morning)

सुबह खाली पेट तांबे वाले गिलास में पानी पीने से डाइजेशन सही रहता है. आंखों की रोशनी बढ़ती है, गैस, एसिडिटी समेत कब्ज जैसी समस्याएं भी दूर होती है. इसी के साथ तांबे वाले गिलास का पानी किडनी और लीवर को डिटॉक्स करने में भी काफी मदद करता है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से दांत पीले हो जाते हैं?

वहीं कहा जाता है, कि तांबे के गिलास में पानी पीने से जोड़ों के दर्द में आराम, वजन कम करने में मदद मिलती है और इसका पानी स्किन की हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना गया है. 

कैसे पीएं तांबे के ग्लास का पानी (how to drink water from a copper glass)

तांबे के गिलास से पानी पीने के लिए सबसे पहले आपको इसे कमरे के तापमान में रातभर या कम से कम 6-8 घंटे रखना होगा, ताकि तांबे के गुण पानी के अंदर आ जाए. इसके बाद आप सुबह- सुबह खाली पेट पानी पी सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Drinking Water In A Copper Glass, Drinking Water In A Copper Glass, Khali Pet Tambe Wale Bartan Ke Pani Pine Ke Fayde, Copper Water Drinking Benefits, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com