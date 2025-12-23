बालों में एवोकाडो लगाने से क्या होता है? असर देखकर रह जाएंगे हैरान

Is applying avocado good for hair: हर कोई चाहता है कि उसके बाल हमेशा घने और हेल्दी दिखें. इसके लिए लोग तमाम तरह के जतन करते हैं. खासकर आजकल बालों की देखभाल के लिए लोग नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इन्हीं में से एक है एवोकाडो (Avocado). हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, एवोकाडो बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल, अच्छे फैट्स और विटामिन बालों को अंदर से पोषण देते हैं. आइए जानते हैं बालों पर एवोकाडो का पेस्ट लगाने से क्या होता है-

चेहरे पर शेव करने से पहले इन 8 बातों का जरूर रखें ध्यान, डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा- नहीं तो हो सकते हैं पिंपल्स

एवोकाडो में पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिन्हें 'गुड फैट्स' कहा जाता है. ये फैट्स बालों को गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं. खासतौर पर जिन लोगों के बाल रूखे, बेजान या डैमेज्ड हैं, उनके लिए एवोकाडो बहुत असरदार है.

इसके अलावा एवोकाडो में बायोटिन (Vitamin B7) पाया जाता है, जो बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए जरूरी होता है. बायोटिन की कमी से बाल कमजोर हो सकते हैं, ऐसे में एवोकाडो इस कमी को पूरा करने में मदद करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप एवोकाडो का पेस्ट बनाकर बालों में लगाते हैं, तो इससे-

बालों सॉफ्ट और शाइनी नजर आते हैं.

रूखे और फ्रिजी बालों को नमी मिलती है.

दोमुंहे बाल (स्प्लिट एंड्स) कम होते हैं.

बालों को पोषण मिलता है, जिससे हेयर फॉल कम हो सकता है.

इन सब से अलग एवोकाडो स्कैल्प को भी पोषण देकर डैंड्रफ कम करने में सहायक हो सकता है.

इसके लिए एक एवोकाडो को अच्छी तरह मैश कर लें.

इसमें थोड़ी मात्रा में नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, अंडा, एलोवेरा जेल, दही या केला डालकर अच्छी तरह चला लें.

आप इस मास्क को सीधे अपने बालों में लगा सकते हैं.

हेयर मास्क हमेशा सूखे बालों पर लगाएं.

जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक अच्छी तरह लगाएं और 20–30 मिनट तक छोड़ दें.

फिर माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें.

आप हफ्ते में 1 बार इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हालांकि, अगर आपको एवोकाडो से एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल न करें. पहली बार लगाने से पहले हाथ पर थोड़ा सा एवोकाडो लगाकर पैच टेस्ट जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.