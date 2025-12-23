सर्दी में घुंघराले बाल कैसे ठीक करें? फ्रिजी बालों को ठीक करने के लिए 3 विंटर हेयर पैक्स

Frizzy Hair Remedies: सर्दियों के मौसम में सेहत के साथ-साथ बालों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है. इस मौसम में हेयर की देखभाल करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है. ठंडी हवाएं, सूखी हवा, गर्म पानी और हीटर के कारण हेयर ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं. सर्दियों में अक्सर एक दिन तो बाल अच्छे रहते हैं, अगले दिन रूखे, बेजान, उलझे हुए और बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हो जाते हैं. ऐसे अक्सर लोग सैलून ट्रीटमेंट या महंगे मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इन सब की जरूरत नहीं है. क्योंकि, आपके घर में ही कुछ ऐसे हेयर पैक्स हैं, जो आपके हेयर को फ्रीजी-फ्री बना सकते हैं.

केला और शहद हेयर पैक

केला और शहद का हेयर पैक आपके हेयर को नरम और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. एक पके केले को मैश करें और इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. इस मिश्रण को अपने हेयर में लगाएं और 20 मिनट तक रखें. इसके बाद बालों को गुनगुने पानी से धो लें. बालों के लिए कोई शॉर्टकट न अपनाएं, वरना बाद में नहाते समय आपको पछतावा होगा.

दही और नारियल तेल का हेयर पैक आपके हेयर को नरम और चमकदार बनाने में मदद करता है. एक कप दही में दो चम्मच नारियल तेल मिलाएं और इसे अपने हेयर में लगाएं. 30 मिनट तक रखें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

एलोवेरा और बादाम तेल का हेयर पैक आपके हेयर को हाइड्रेट और नरम बनाने में मदद करता है. एक चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच बादाम तेल मिलाएं और इसे अपने हेयर में लगाएं. 30 मिनट तक रखें और धो लें. इन तीन तरीकों के हेयर पैक्स को नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर बालों की हेल्थ अच्छी रहती है. इनके इस्तेमाल से आपके हेयर फ्रीजी-फ्री और नरम हो जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.