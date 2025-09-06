किस विटामिन की कमी से दांत पीले हो जाते हैं?

Vitamin Deficiency Causes Yellow Teeth: क्या आपके दांतों का रंग सफेद से पीला होने लगा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस विटामिन की कमी से दांतों के रंग में बदलाव आता है या दांत पीला पड़ जाता है? दरअसल, यह ओरल हेल्थ या दांतों की सेहत से जुड़ी एक आम समस्या है. आमतौर पर इसे अपने खान-पान और अपनी साफ-सफाई जैसी जीवनशैली से जुड़े कुछ छोटे-छोटे बदलावों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है. एक बार मूल समस्या ठीक हो जाए तो कुछ दिनों में ही दांत अपनी प्राकृतिक चमक वापस पा सकते हैं.



किसी भी इंसान की मुस्कान को प्रभावित करने वाली समस्या यानी दांतों का पीला पड़ना कुछ सामान्य विटामिनों की कमी के कारण होती है. इनमें दांतों और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में सहयोग विटामिन है कैल्शियम. यह जबड़े की हड्डियों के क्षरण और दांतों को उम्र के साथ कमजोर या पीले होने से रोकता है.कैल्शियम की कमी से दांतों का रंग बिगड़ सकता है और दांत टूटकर गिर भी सकते हैं.



इसके अतिरिक्त, दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य में विटामिन B12 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह उन बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है जो समय के साथ दांतों का रंग बिगड़ने के लिए जिम्मेदार प्लाक जमाव का कारण बनते हैं. विटामिन B12 की कमी के कारण दांतों पर दाग और मसूड़े सामान्य से ज़्यादा लाल दिखाई देते हैं.

डेंटल हेल्थ समस्या की रोकथाम और उपचार कैसे करें (How to prevent and treat dental health issue)

कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी को पूरा कर दांतों को पीला पड़ने से बचाया जा सकता है. खानपान में मामूली बदलाव से ही ज्यादातर लोग इसकी जरूरत पूरी कर लेते हैं.

कैल्शियम के लिए डेयरी उत्पाद, पत्तेदार सब्ज़ियां,बीन्स, दूध वगैरह को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

वहीं, B12 की कमी से बचने के लिए पशु उत्पाद जैसे मांस, चिकन, अंडे और डेयरी उत्पाद को थाली में जगह देनी चाहिए.

सूरज की पर्याप्त धूप सेंकना भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है.

विटामिन बी12 की कमी पूरा करने के लिए क्या खाएं ( What to eat to overcome vitamin B12 deficiency)

मूंग दाल ना सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होती है बल्कि खाने में हल्की और इसको पचाना बेहद आसान होता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. मूंग दाल में विटामिन-बी12 के अब्जॉर्प्शन और इस्तेमाल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. मूंग दाल का पानी का सेवन इस विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है. नमामि अग्रवाल के अनुसार इस दाल में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसकी कमी होने पर रोजाना इस दाल का सेवन विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है.

