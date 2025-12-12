करी पत्ते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या है इसको खाने के फायदे

Curry Patta Me Kaun Sa Vitamin Paya Jata Hai: करी पत्ता एक ऐसी चीज है जो हम सभी के घर में इस्तेमाल की जाती है. फिर वो दाल और रायते में तड़का लगाने से लेकर से पोहा जैसे कई स्नैक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है. इसका स्वाद और महक दोनों ही खाने में चार चांद लगा देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी सेहत के लिए किसी औषधी से कम नही है. ये कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है और इसको खाने के फायदों के बारे में.

करी/कड़ी पत्ता में कौन सा विटामिन पाया जाता है (Curry Patta Vitamin)

कड़ी पत्ता (करी पत्ता) में कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं. खासकर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ ही इसमें विटामिन बी (जैसे B6) और निकोटिनिक एसिड भी पाया जाता है. ये सभी विटामिन्स इसे पोषण से भरपूर बनाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर बनाता है. जो हमारी आंखों और बालों के लिए फायदेमंद होता है.

विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है.

करी पत्ता में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है.

विटामिन ई कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है.

विटामिन बी (B1, B2, B3, B6) ये सभी शरीर को एनर्जेटिक बनाने में मदद करते हैं.

इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं.

कड़ी पत्ता खाने के फायदे ( Curry leaves Benefits)

ये भी पढ़ें: मैग्नीशियम की कमी होने से हो सकती है कब्ज, कमजोरी और भूख में कमी, जानिए इसके लक्षण , कारण और क्या खाएं?

1. वेट लॉस

करी पत्ते में फाइबर और जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को भी बू्स्ट करता है जो वजन कम करने में मदद करता है.

2. डायबिटीज

करी पत्ता ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसका रोजाना सेवन करने से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे डायबिटीज को नियंत्रण में रखना आसान होता है.

3. हार्ट हेल्थ को सुधारता है

करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इससे ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है.

4. डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक

करी पत्ता लीवर को साफ रखने में सहायक होता है. इसे खाली पेट चबाने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया तेज होती है. यह लीवर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है.

7. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

करी पत्ते में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की सफाई में मदद करते हैं. इसे नियमित रूप से खाने से त्वचा पर निखार आता है और बाल भी मजबूत होते हैं. यह बालों के गिरने को रोकने और सफेद बालों की समस्या को कम करने में सहायक है.

सुबह उठकर खाली पेट 5-6 ताजे करी पत्तों को अच्छी तरह से धोकर चबाएं.

इसे 1-2 महीने तक रोजाना लेने से आपको इसका फायदा महसूस होगा.

स्वाद में कड़वा लगने पर, आप एक गिलास पानी के साथ भी इसे चबा सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)