Vitamin B12 Rich Juice: क्या आप जानते हैं कि कुछ खास जूस ऐसे हैं जो विटामिन B12 की कमी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं? इन्हें आप घर पर आसानी से बनाकर पी सकते हैं. यहां पढ़ें रेसिपी.

किस चीज का जूस पीने से मिलता है सबसे ज्यादा Vitamin B12, जानें और दवा की बजाय करें सेवन
Vitamin B12 Rich Juice: विटामिन-बी12 के लिए पिएं ये जूस.

Vitamin B12 Rich Juice: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर थकान, कमजोरी, चक्कर आना या किसी चीज पर फोकस न कर पाने जैसी समस्याओं से जूझते हैं. इन लक्षणों के पीछे एक आम कारण होता है. शरीर में विटामिन B12 की कमी. ये विटामिन दिमाग से लेकर पेट और पाचन तक को प्रभावित कर सकता है. इसलिए विटामिन बी12 की कमी पर खास ध्यान रखना जरूरी है. हमें अपनी डाइट में विटामिन बी12 के स्रोतों को शामिल करना चाहिए. यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता. इसलिए हमें इसे डाइट या सप्लीमेंट के जरिए लेना पड़ता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ खास जूस ऐसे हैं जो विटामिन B12 की कमी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं? और सबसे अच्छी बात इनके सेवन से आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं कौन-से जूस विटामिन B12 के बेहतरीन स्रोत हैं और कैसे इन्हें अपने रूटीन में शामिल करें.

विटामिन B12 के लिए इन जूस का करें सेवन (Best Juices For Vitamin B12)

1. गाजर और चुकंदर का जूस

गाजर और चुकंदर का जूस न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह विटामिन B12 के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है. गाजर में फोलिक एसिड, विटामिन A और फाइबर होता है. चुकंदर आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है. इन दोनों का जूस शरीर की पोषण जरूरतों को पूरा करता है और विटामिन B12 की कमी को तेजी से दूर करता है.

कैसे बनाएं गाजर-चुकंदर का जूस?

  • 2 गाजर
  • 1 मध्यम चुकंदर
  • आधा नींबू
  • थोड़ा अदरक

सभी चीजों को काटकर जूसर में डालें और सुबह खाली पेट सेवन करें.

2. आंवला और स्पिरुलिना का जूस

आंवला विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर को विटामिन B12 को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. स्पिरुलिना, एक सुपरफूड है जिसमें विटामिन B12 की मात्रा काफी ज्यादा होती है.

कैसे बनाएं:

  • 3-4 ताजे आंवले या 2 चम्मच आंवला पाउडर
  • 1 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर
  • 1 गिलास पानी

सभी चीजों को मिलाकर सुबह सेवन करें. यह जूस शरीर को डिटॉक्स करता है, एनर्जी बढ़ाता है और त्वचा व बालों को भी हेल्दी बनाता है.

आपके लिए क्यों जरूरी है विटामिन B12?

  • रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है
  • ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है.
  • डीएनए निर्माण में अहम भूमिका निभाता है.
  • थकान, कमजोरी और डिप्रेशन से बचाता है.

अगर आप दवाओं से बचना चाहते हैं और प्राकृतिक तरीके से विटामिन B12 की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो गाजर-चुकंदर और आंवला-स्पिरुलिना जैसे जूस को अपनी रूटीन में शामिल करें. ये न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको ऊर्जावान और एक्टिव भी रखेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

