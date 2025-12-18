बढ़ते प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं फेफड़े? लंग्स को हेल्दी रखने के लिए इन ड्रिंक्स की लें मदद!

How To Clear Lungs: बढ़ते प्रदूषण के साथ सांस फूलना, खांसी, एलर्जी, जुकाम और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में खुद को हेल्दी रखने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसी हर्बल ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो फेफड़े को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यहां जानें कौन सी हैं वो हर्बल ड्रिंक्स.
फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए क्या करें?
तुलसी-अदरक चाय: तुलसी एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो फेफड़ों की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप इसकी और अदरक की चाय बनाकर पीते हैं, तो खांसी और कफ में राहत, सांस लेने में आसानी और इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं. इस चाय को बनाने के लिए 5 से 6 तुलसी के पत्ते और अदरक को पनि में डाल अच्छी तरह उबाल लें, फिर गुनगुना करके पिएं.
इसे भी पढ़ें: बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ रहा है इन 4 बड़ी बीमारियों का खतरा, डॉक्टर ने किया खुलासा!
हल्दी वाला दूध: हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो फेफड़ों में जमा गंदगी और सूजन को कम करने में बेहद मददगार साबित हो सकती है. अगर आप रोजाना इसे दूध में मिलाकर पीते हैं, तो फेफड़ों की अंदरूनी सूजन को कम, एलर्जी से राहत और रात में अच्छी नींद ले सकते हैं. आप एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर, इसका सेवन कर सकते हैं.
मुलेठी की ड्रिंक: मुलेठी में मौजूद गुण गले और फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, जो लोग सूखी खांसी और जलन से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक साबित हो सकती है. इसे बनाने के लिए एक कप पानी में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर डालकर उबालें और फिर छानकर पिएं.
Watch Video:
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं