चिया सीड्स को भूलकर भी न खाएं इन 3 चीजों के साथ

What Are The Bad Combinations Of Chia Seeds: चिया सीड्स के कई फायदे हैं. छोटे-छोटे इन बीजों में फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये वजन घटाने, पाचन और दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ चीजों के साथ इसका सेवन बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर चिया सीड्स को गलत चीजों के साथ खाया जाए, तो ये फायदे उलटे नुकसान में भी बदल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन सीड्स को किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए.

चिया सीड्स कब नहीं खाना चाहिए?

दूध के साथ: चिया सीड्स में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है. अगर आप इन्हें दूध के साथ ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो पेट में भारीपन महसूस हो सकता है और गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह कॉम्बिनेशन फायदेमंद साबित हो सकता है.

दवाइयों के साथ: चिया सीड्स ब्लड प्रेशर और शुगर को थोड़ा कम कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप पहले से इन बीमारियों की दवा ले रहे हैं, तो इन्हें साथ खाने से दवा का असर ज्यादा हो सकता है. इसलिए इन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

हाई फाइबर फूड्स के साथ: चिया सीड्स में पहले से ही ज्यादा फाइबर पाया जाता है. ऐसे में अगर आप इन्हें ओट्स, ब्राउन राइस या साबुत अनाज जैसे हाई फाइबर फूड्स के साथ ज्यादा खाते हैं तो पेट दर्द या कंज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उन्हें इस कॉम्बिनेशन का सेवन नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)