करी पत्ता का सेवन करने के फायदे, सेवन का सही तरीका और नुकसान

Curry Patta Khane ke Fayde aur Nuksan: आज के समय में अगर कहा जाए कि लोगों की आधी जिंदगी सोशल मीडिया पर डिपेंड करती है तो इस बात में कोई झूठ नहीं होगा. सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है. जिस पर हर रोज हजारों तरह के घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स शेयर किए जाते हैं. जिनको कई बार लोग बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं. इन्हीं में से एक है करी पत्ता, जिसको सुबह खाली पेट चबाकर खाना सेहत के लिए बेहद लाभदायी बताया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस पत्ते की तासीर गर्म होती है या ठंडी. आर्युवेद के अनुसार करी पत्ते की तासीर गर्म होती है. इसका गलत तरीके से सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं करी पत्ता का सेवन करने के फायदे और नुकसान.

करी पत्ता खाने के फायदे ( Benefits of Curry Leaves in Hindi)

पाचन

करी पत्ते का सेवन आपके पाचन रसों को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन बेहतर तरीके से होता है. यह हैवी फूड को लाइट करने और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है.

मेटाबॉलिज्म

इसका रोजाना सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे बॉडी में एनर्जी का सही तरीके से संचार होता है और यह वजन को बैलेंस रखने में भी मदद करता है.

डायबिटीज

करी पत्ते में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की सलाह के बाद इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: अंजीर खाने के फायदे और नुकसान | Anjeer Khane Ke Fayde aur Nuksan

बाल और स्किन



करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्किन और बालों को पोषण देने में मदद करता है. इसके साथ ही यह स्किन इंफेक्शन, डैंड्रफ और बालों के झड़ने जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होता है.

हार्ट हेल्थ

करी पत्ते में मौजूद तत्व कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

करी पत्ता के नुकसान ( Disadvantage of Curry Leaves in Hindi)

एसिडिटी

करी पत्ते बहुत ज्यादा पित्तवर्धक होता है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन करने से एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है उनको इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

गर्मियों में सेवन

क्योंकि करी पत्ते की तासीर गर्म होती है. इसलिए गर्मियों में इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. ज्यादा सेवन स्किन रैशेज, फुंसियां और जलन की समस्या बन सकता है.

पित्त

जिन लोगों को पित्त बढ़ने की समस्या होती है उनके लिए भी इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में करी पत्ते का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

प्रेगनेंसी

प्रेगनेंट महिलाओं को करी पत्ते का ज्यादा सेवन पेट की गर्मी बढ़ा सकता है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

करी पत्ते का सेवन कैसे करें? - What Is The Best Way To Use Curry Leaves

खाने में मिलाकर.

काढ़ा बनाकर पिएं.

इसका चूर्ण बनाकर इसका सेवन करें.

History Of Laddu: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight Fast | Vajan Ghatane Ke Upay

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)