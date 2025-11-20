विज्ञापन
विशेष लिंक

अगर रात को ये खा लिया तो कभी नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत, जानिए इस जादुई चीज के फायदे

Alsi Ke Beej Ke Fayde: तो आइए जानते हैं रात में अलसी के बीज खाने के क्या-क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

Read Time: 3 mins
Share
अगर रात को ये खा लिया तो कभी नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत, जानिए इस जादुई चीज के फायदे
Alsi Ke Beej Khane Ke Fayde In Hindi

Alsi Ke Beej Ke Fayde: अलसी के बीज दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को रोगों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप इन्हें रात में सोने से पहले खाते हैं तो यह फायदे दोगुने भी शो सकते हैं. मांसपेशियों से लेकर हड्डियां, पाचन और नींद को बेहतर बनाने में यह मदद कर सकता है. तो आइए जानते हैं रात में अलसी के बीज खाने के क्या-क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

चिया सीड्स खाने का सही समय क्या है?

नींद:अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा-3 और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं. इसके सेवन से दिमाग शांत रहता है और नींद गहरी आती है. खासकर जिन लोगों को नींद न आने की समस्या रहती है, उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: विटामिन ए, बी, डी, ई की कमी को कैसे पूरा करें? इन चीजों को खाने से जल्द दूर होगी कमी

पाचन: अलसी के बीज में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो यह पेट को साफ करने में मदद कर सकता है, और कब्ज की समस्या को दूर रख सकती है. रात को सोने से पहले इन बीजों का सेवन करने से सुबह पाचन सुचारू रहता है.

वजन: अलसी के बीज में फाइबर पाया जाता है, जो पेट को लंबे समय तक पेट भरा रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम कर सकते हैं, जिससे वजन आसानी कम किया जा सकता है. जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए इन बीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट: अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते है. रात में सोने से पहले खाने से इनका सेवन हार्ट के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chia Seeds, Chia Seeds Water, Chia Seed Benefits, Benefits Of Chia Seeds, Benefits Of Chia Seeds Water
Get App for Better Experience
Install Now