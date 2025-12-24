20 रुपये में मिलेगा फाइव स्टार होटल वाला स्वाद, सेहत के लिए भी है बेहद खास

Bathua Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में एक नहीं, बल्कि कई देसी साग-सब्जियां दिखने लगती हैं, जिनकी खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग होते हैं. इन्हीं में से एक है बथुआ, जिसे अक्सर लोग गरीबों की सब्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, सच यह है कि 10-20 रुपये में मिलने वाला बथुआ स्वाद, पोषण और सेहत के मामले में किसी फाइव-स्टार होटल की महंगी डिश से कम नहीं है. यही वजह है कि आज बड़े शेफ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी बथुआ को विंटर सुपरफूड मानते हैं.

बथुआ खासतौर पर सर्दियों में मिलता है और इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने, पाचन सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में बेहद मददगार होता है. आयुर्वेद में भी बथुआ को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है. इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अगर इसे सही तरीके से पकाया जाए, तो इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि महंगे रेस्टोरेंट की डिश भी फीकी लगने लगे.

बथुआ क्यों है सर्दियों का सुपरफूड? | Why Is Bathua Considered a Superfood For the Winter Season?

सर्दियों में पाचन तंत्र थोड़ा सुस्त हो जाता है, ऐसे में बथुआ कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर आंतों को साफ रखता है. इसके अलावा बथुआ खून की कमी, जोड़ों के दर्द और त्वचा से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद माना जाता है. कम पैसों में मिलने वाला यह साग शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

बथुआ से बनने वाली 5 टेस्टी और हेल्दी डिशेज | 5 Tasty and Healthy Dishes Made with Bathua

1. बथुआ का साग

यह सबसे लोकप्रिय और देसी रेसिपी है. सरसों या पालक के साथ बथुआ मिलाकर बना साग स्वाद में गाढ़ा और पोषण से भरपूर होता है. इसे मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ खाया जाए, तो इसका स्वाद किसी फाइव-स्टार थाली से कम नहीं लगता.

2. बथुआ पराठा

अगर आप रोज-रोज वही पराठे खाकर बोर हो गए हैं, तो बथुआ पराठा जरूर ट्राई करें. गेहूं के आटे में बारीक कटा बथुआ, थोड़ा लहसुन और मसाले मिलाकर बने पराठे बेहद स्वादिष्ट होते हैं. दही या मक्खन के साथ इसका मजा दोगुना हो जाता है.

3. बथुआ रायता

हल्का, ठंडा और पाचन के लिए शानदार बथुआ रायता सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद होता है. उबले बथुआ को दही में मिलाकर थोड़ा भुना जीरा डालें, यह पेट को आराम देता है और खाने का स्वाद बढ़ा देता है.

4. बथुआ सूप

आजकल सूप को लोग हेल्दी डाइट का हिस्सा मानते हैं, लेकिन महंगे वेजिटेबल सूप की जगह बथुआ सूप एक बेहतरीन देसी विकल्प है. यह शरीर को गर्म रखता है, इमूयुनिटी बढ़ाता है और वजन कंट्रोल करने में भी मदद करता है.

5. बथुआ चटनी

अगर आपको खाने के साथ कुछ चटपटा चाहिए, तो बथुआ की चटनी ट्राई करें. हरा धनिया, लहसुन और नींबू के साथ पीसी बथुआ चटनी साधारण खाने को भी खास बना देती है. यह स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देती है.

कम कीमत, बड़ा फायदा

सबसे खास बात यह है कि बथुआ बहुत सस्ता होने के बावजूद सेहत के लिहाज से बेहद कीमती है. जहां लोग हेल्दी खाने के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं, वहीं बथुआ सिर्फ 20 रुपये में फाइव-स्टार होटल वाला स्वाद और देसी पोषण दोनों दे देता है.

इस सर्दी अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं और स्वाद से भी समझौता नहीं करना चाहते, तो बथुआ को अपनी थाली में जरूर शामिल करें. यह देसी साग कम पैसों में बड़ा कमाल करता है.

