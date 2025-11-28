Bathua Saag Side Effects: बथुआ खाने से कौन सी बीमारी होती है? इन 5 लोगों को बना लेनी चाहिए दूरी

Bathua Khane Ke Nuksan: सर्दियों के मौसम में लोग बथुआ का साग, पराठा या इसका रायता खाना पसंद करते हैं, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन माना जाता है. आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन से भरपूर बथुआ शरीर को कई फायदे पहुंचाने में मदद कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन हानिकारक भी साबित हो सकता है. लगातार ज्यादा बथुआ खाने से शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं. आइए जानते हैं किन लोगों को बथुआ नहीं खाना चाहिए और इसे खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

बथुआ किसे नहीं खाना चाहिए?

ऑक्सलेट: बथुआ में ऑक्सलेट पाया जाता है, जरूरत से ज्यादा इसका सेवन किडनी में स्टोन बनाने की संभावना बढ़ा सकता है. जिन लोगों को पहले से पथरी की समस्या है, उनके लिए इसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इस साग को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

पेट: बथुआ पाचन में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने पर इसका असर उल्टा पड़ सकता है. इसमें मौजूद फाइबर का ज्यादा सेवन गैस, पेट फूलना, डकार और भारीपन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. जिन लोगों का पेट संवेदनशील है, उन्हें इसकी मात्रा पर खास ध्यान देना चाहिए.

यूरिक एसिड: कुछ लोगों में बथुआ शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और गाउट जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. अगर आपको आप पहले से ही यूरिक एसिड की शिकायत है, तो इसे रोजाना या बड़े हिस्से में खाने से बचें.

एलर्जी: कुछ लोगों को बथुआ खाने से एलर्जी हो सकती है. ज्यादा खाने पर त्वचा में खुजली, लाल दाने या हल्की सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपको इसे खाने के बाद ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)