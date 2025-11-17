विज्ञापन
Beetroot Halwa Recipe: मीठा खाने के शौकीन हैं तो लौकी, कद्दू और सूजी नहीं एक बार जरूर ट्राई करें चुकंदर का स्वादिष्ट और हेल्दी हलवा.

आज क्या बनाऊं: कद्दू और लौकी नहीं एक बार जरूर ट्राई करें चुकंदर का स्वादिष्ट हलवा, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले
Beetroot Halwa Recipe: चुकंदर का हलवा कैसे बनाएं.

Beetroot Halwa Recipe: जब भी हलवा का जिक्र होता है सबसे पहला नाम सूजी का आता है. क्योंकि आमतौर पर सूजी का हलवा सबसे ज्यादा बनाया और खाया जाता है. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर बनाएं चुकंदर का स्वादिष्ट और हेल्दी हलवा.  चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि चुकंदर में विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, मैंगनीज, पोटैशियम, विटामिन सी और फाइबर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं चुकंदर का हलवा.

कैसे बनाएं चुकंदर का हलवा-(How To Make Beetroot Halwa Recipe)

सामग्री-

  • चुकंदर 
  • गाजर 
  • मावा
  • चीनी
  • घी
  • काजू
  • इलायची पाउडर
  • किशमिश
  • बादाम
  • दूध

विधि-

चुकंदर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें. इसमें कद्दू कस किए चुकंदर और गाजर डालें और कुछ मिनट तक भूनें. इसमें दूध डालें और धीमी से मध्यम आंच पर लगभग 10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि सब्जियां पूरी तरह पककर नरम न हो जाएं. जब चुकंदर और गाजर पक जाएं तो पैन में चीनी और मावा डालें. मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाते रहें. एक अलग पैन में घी में मिश्रित मेवों को तब तक भूनें जब तक उनका रंग सुनहरा न हो जाए. घी, इलायची के दाने और बीज, साथ ही भुने हुए मेवे मुख्य मिश्रण में डालें. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं. हलवा बनकर तैयार है सर्व करें. 

चुकंदर का हलवा खाने के फायदे- (Beetroot Halwa Khane Ke Fayde)

चुकंदर में मौजूद आयरन और फोलिक एसिड हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे एनीमिया से बचाव हो सकता है. इस हलवे के सेवन से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्ट के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं. शरीर को डिटॉक्सिफाई करे करने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद बीटासायनिन जैसे यौगिक शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

