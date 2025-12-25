विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत से भरपूर है बाजरा खिचड़ी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Bajra Khichdi: अगर आप भी स्वाद के साथ सेहत से भरपूर रेसिपीज की तलाश कर रहे हैं तो बाजरा खिचड़ी को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत से भरपूर है बाजरा खिचड़ी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन
Bajra Khichdi: कैसे बनाएं बाजरा खिचड़ी.

Bajra Khichdi Recipe: भारतीय घरों में खिचड़ी को खूब खाया जाता है. शायद यही कारण है कि आपको अनगिनत खिचड़ी वैराइटी देखने को मिल जाएंगी. जिन्हें न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल माना जाता है. अगर आप भी खिचड़ी खाने के शौकीन हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. हम जिस खिचड़ी की बात कर रहे हैं उसे बाजरे से बनाया जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

बाजरा एक मोटा अनाज है.  बाजरे में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. बाजरे को आप अपनी डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसकी रोटी बना सकते हैं, इससे खिचड़ी बना सकते हैं. आपको बता दें कि बाजरे का सेवन करने से डायबिटीज की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

कैसे बनाएं बाजरा की खिचड़ी- How To Make Millet Khichdi Recipe At Home:

सामग्री- 

  • बाजरा
  • मूंग दाल
  • घी 
  • हींग
  • जीरा
  • हरी मिर्च
  • प्याज
  • टमाटर
  • नमक
  • धनिया पत्ती

विधि-

बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाजरे को धोकर अच्छी तरह से भून लेना है. फिर इसे कुछ घंटे के लिए भिगोकर रख दें. आप चाहे तो मूंग की दाल को भी भिगोकर रख सकते हैं. इसके बाद एक प्रेशर कुकर में घी/तेल डालें और इसमें हींग, जीरा डालें. जीरा के तड़कने के बाद प्याज डालकर अच्छे से भून लें. फिर टमाटर और हरी मिर्च, नमक डालकर टमाटर के गलने तक पकाएं. अब इसमें बाजरा और मूंग की दाल को डालकर हल्का भून लें. आवश्यकता अनुसार पानी डालें ढक्कन को ढक दें. 2-3 सीटी आने तक पकाएं कुकर की गैस निकलने के बाद धनिया पत्ती से गार्निश कर सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

