गणतंत्र दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में बच्चों की परेड, सीएम रेखा गुप्ता ने ली सलामी

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहीं. इस कार्यक्रम में वीरों को सम्मानित भी किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद खुली जीप में ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए परेड की सलामी ली. स्टेडियम में मौजूद बच्चों और प्रतिभागियों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.

संविधान और देश की मूल भावना का जिक्र

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान को देश की चेतना बताते हुए कहा कि पिछले 77 वर्षों में इसने न्याय, समानता और गरिमा के मूल्यों पर भारत का मार्गदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के Vision 2047 से जुड़कर दिल्ली सरकार विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है. सीएम के अनुसार, सरकार ने पिछले 11 महीनों में कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया और उनसे निपटने के लिए अलग-अलग कदम उठाए.

ये भी पढ़ें : 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर की झलक...गणतंत्र दिवस झांकी में क्या खास, परेड कमांडर ने NDTV को बताया

जनकल्याण योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल कैंटीन के माध्यम से रोजाना 50,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और इस संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक करने का मकसद है. इसके अलावा, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी है. स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली में 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है.

शिक्षा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

शिक्षा के क्षेत्र में नरेला में एजुकेशन हब विकसित करने के लिए ₹1300 करोड़ आवंटित किए गए हैं. वहीं, खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंडका में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें : Republic Day 2026 Traffic Advisory: 26 जनवरी को दिल्ली में निकलने वाले जान लें कौन से रास्ते रहेंगे बंद और रूट डायवर्जन, पढ़ें यह एडवाइजरी

इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर बड़ा निवेश

मुख्यमंत्री के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में दिल्ली का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर लगभग ₹30,000 करोड़ कर दिया गया है. अगले तीन वर्षों में दिल्ली के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है. वहीं, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

कई नए विकास प्रोजेक्ट्स का जिक्र

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे एक्सप्रेसवे, नई गौशालाओं, स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर, AVGC और फिल्म पॉलिसी, तथा सरकारी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने जैसे कदमों का भी उल्लेख किया.