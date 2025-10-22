असली लौंग की पहचान कैसे करें? अपनाएं ये तरीका, मिनटों में सामने आजाएगा सच

How To Check The Quality Of Cloves: हर रसोई में पाई जाने वाली लौंग एक ऐसा मसाला है जो अपने तीखे स्वाद और तेज खुशबू के लिए जानी जाती है. ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरपूर है. यही कारण है ये डिमांड में रहती है और ज्यादा खपत होने के कारण आज के समय में इसमें मिलावट आम हो गई है. इसलिए इसे खरीदने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आप असली लौंग ले रहे हैं या नहीं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसका पता कैसे लगाएं? यहां हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं लौंग असली है या नहीं.

लौंग की क्वालिटी कैसे चेक करें?

पानी से करें टेस्ट: अगर आप यह समझना चाहते हैं कि जो लौंग आप खा रहे हैं वह असली है या नकली, तो इसके लिए एक बेहद ही आसान तारीक है, जिसमें आपको बस एक गिलास और पानी की जरूरत है. आपको करना बस यह है की असली लौंग की पहचान करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी लें फिर उसमें दो से तीन लौंग डाल दें अगर लौंग नीचे बैठ जाए तो समझ लें वह असली है.

खुशबू से पहचाने असली लौंग को: आपको असली लौंग की पहचान उसकी सुगंध से भी हो सकती है. असली लौंग पहचानने के लिए उसे मसले अगर मसलने पर तेज, तीखी और मसालेदार खुशबू आती है, तो हो सकता है वे असली है.

रंग बताएगा फरक: असली लौंग की पहचान उसके रंग से भी की जा सकती है. आप इसके रंग से भी इसकी पहचान कर सकते हैं की लौंग असली है या नकली. असली लौंग गहरे भूरे रंग की होती है. वहीं, नकली का रंग हल्का अलग होता है.

