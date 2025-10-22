सौंफ की चाय पीने से ब्लोटिंग कम होती है क्या?

What Are The Benefits Of Fennel Tea: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलता खान-पान जैसे फास्ट फूड, अनियमित भोजन और तनाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं होना आम है. जिन में से एक दिक्कत है ब्लोटिंग, जिसे पेट फूलना भी कहा जाता है. ब्लोटिंग में पेट भारी लगने लगता है, गैस बनती है, और अक्सर डकार, कब्ज या जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो सौंफ की चाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि सौंफ की चाय पीने से ब्लोटिंग कैसे कम की जा सकती है.

रोज सौंफ की चाय पीने से क्या होता है?

पाचन: सौंफ में फाइबर के साथ कई ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो खाने को अच्छी तरह पचाने में मदद कर सकते हैं. जब खाना सही तरीके से पचता है तो गैस नहीं बनती और पेट फूला हुआ महसूस नहीं होता है.

गैस: ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण है पेट में गैस का बनना. सौंफ में मौजूद एनेथोल जैसे तत्व गैस को कम और बाहर निकालने में मदद कर सकता है. सौंफ की चाय पीने से पेट की सूजन कम होती है और एसिडिटी में भी आराम मिल सकता है.

कैसे बनाएं सौंफ की चाय?

सामग्री:

सौंफ

कप पानी

शहद

बनाने की विधि:

सबसे पहले पानी को उबालें. फिर उसमें सौंफ डालें और 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छी तरह से पका लें. अब इसे छानकर पी लें. आप चाहें, तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं.

