क्या आपको पता है अश्वगंधा लेने का सही समय तभी मिलेगा फायदा, AIIMS के डॉक्टर ने बताया टाइमिंग क्यों है जरूरी

Ashwagandha Benefits: आप भी अगर अश्वगंधा के फायदे जानकर उसको खाने की सोच रहे हैं तो आपको इसको खाने का सही समय और सही तरीका पता होना चाहिए. डॉक्टर ने बताया है कब और कैसे सेवन करने से मिलेगा फायदा.

Ashwagandha Benefits: सही समय पर खाने से ही मिलेगा अश्वगंधा का लाभ.

Ashwagandha Benefits: आजकल अश्वगंधा, मेलाटोनिन, क्रिएटिन और साइलियम हस्क जैसे सप्लीमेंट्स लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. लोग इसमे मिलने वाले फायदों के चलते लोगों के बीच ये बहुत लोकप्रिय हो गए हैं. लोग इनका सेवन एनर्जी बढ़ाने, नींद सुधारने, तनाव कम करने और पाचन ठीक रखने के लिए कर रहे हैं. लेकिन इनका फायदा तभी है जब आप इनका सेवन सही मात्रा में और सही समय पर करते हैं. इसके साथ ही जरूरी है नियमित तौर पर इसका सेवन करना.

डॉ. सौरभ सेठी (एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित बोर्ड-सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं) उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि आपको सप्लीमेंट्स का सेवन कब और कैसे करना चाहिए, ताकि वो आपकी सेहत को ज्यादा फायदा दें. 

आपको बता दें कि सही समय पर सप्लीमेंट लेने से वे शरीर में वो बेहतर तरीके से अवशोषित (absorb)होते हैं, ज्यादा फायदा करते हैं.

टाइमिंग क्यों है जरूरी?

सप्लीमेंट्स शरीर में पोषक तत्व, हर्ब्स या हार्मोन पहुंचाते हैं, जो तनाव, नींद या पाचन जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं. लेकिन शरीर का खुद का एक नेचुरल रूटीन होता है, जैसे सुबह के समय कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर ज्यादा होता है, और पाचन भी दिनभर बदलता रहता है.

  • अगर आप अश्वगंधा का सेवन सुबह करेंगे तो उसका असर कम होगा. क्योंकि उस वक्त कॉर्टिसोल हाई होता है, इसलिए इसका असर कम हो सकता है.
  • वहीं, मेलाटोनिन जैसे सप्लीमेंट को खास समय पर लेना जरूरी है, वरना नींद पर असर नहीं होगा.
  • क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट्स को रोज एक जैसा लेना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप दिन का कोई खास समय चुनें.

डॉ. सेठी का कहना है कि जब हम शरीर के नैचुरल रूटीन के हिसाब से सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनके फायदे ज्यादा मिलते हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और हम बेवजह पैसे भी बर्बाद नहीं करते. क्योंकि अगर सही समय पर न लिया जाए, या गलत तरीके से लिया जाए, तो अच्छे सप्लीमेंट्स भी असर नहीं करते या कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ ब्रांड और फायदे पर ध्यान न दें, बल्कि ये भी समझें कि उन्हें कब और कैसे लेना है. सही समय पर सही तरीके से लिए गए सप्लीमेंट्स ही सच में फायदा पहुंचाते हैं.

अश्वगंधा लेने का सही समय 

अश्वगंधा एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो तनाव को कम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है. डॉ. सेठी के अनुसार, इसे शाम के समय लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर घटाने, तंत्रिका तंत्र को शांत करने और शरीर को आराम के लिए तैयार करने में मदद करती है. इसे शाम को लेने से इसके एडेप्टोजेनिक (तनाव से लड़ने वाले) गुण और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो तनाव, थकान या चिंता से जूझ रहे हैं.

