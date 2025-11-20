विज्ञापन
विशेष लिंक

दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीना किस बीमारी में फायदेमंद है? इन 5 लोगों के लिए वरदान है ये टॉनिक, जानें कब और कितना पिएं

Ashwagandha Doodh Benefits: सर्दियों में अश्वगंधा वाला दूध पीने सेहत के लिए चमत्कार करता है. क्या आप जानते हैं गर्म दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीने के फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत हेल्थ टॉनिक के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीना किस बीमारी में फायदेमंद है? इन 5 लोगों के लिए वरदान है ये टॉनिक, जानें कब और कितना पिएं
Ashwagandha Doodh Benefits: अश्वगंधा वाला दूध पीने के अद्भुत फायदे.

Ashwagandha Milk Benefits: सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो शरीर को गर्माहट दे, एनर्जी बढ़ाए और रात में अच्छी नींद लाने में मदद करे. आयुर्वेद में ऐसा ही एक सरल और प्रभावी टॉनिक के बारे में बताया गया है. वो है अश्वगंधा वाला दूध. अश्वगंधा को आयुर्वेद में शक्तिवर्धक और तनाव कम करने वाली जड़ी-बूटी माना जाता है. जब इसे गर्म दूध के साथ लिया जाता है तो यह शरीर को पोषण, आराम और मजबूती का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है. आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब नींद, कमजोरी, तनाव और सर्दियों में बढ़ी थकान जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. ऐसे में रात का एक ग्लास अश्वगंधा दूध कई लोगों के लिए एक प्राकृतिक, सुरक्षित और आराम देने वाला विकल्प बन सकता है.

दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीने से क्या होता है? | What happens if you drink milk mixed with Ashwagandha?

1. तनाव, चिंता और नींद की समस्या

अश्वगंधा एक प्राकृतिक एडाप्टोजेन है, जो तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को बैलेंस करने में मदद करता है. गर्म दूध के साथ लेने पर यह शरीर को रिलैक्स करता है और गहरी नींद में मदद करता है. जो लोग रात में बार-बार जाग जाते हैं या बहुत तनाव में रहते हैं, उनके लिए यह फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: सदगुरु ने बताया सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, ये 3 चीजें अमृत से कम नहीं, जान लें कैसे करें सेवन

2. कमजोरी और थकान से परेशान लोग

अगर आपका शरीर जल्दी थक जाता है, काम करते-करते घबराहट महसूस होती है या दिनभर एनर्जी कम रहती है, तो अश्वगंधा दूध शक्ति बढ़ाने में सहायक माना जाता है. यह शरीर की सहनशक्ति और स्टेमिना बढ़ाने में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है.

3. सर्दियों में बार-बार बीमार पड़ने वाले लोग

अश्वगंधा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकती है. गर्म दूध के साथ लेने पर यह शरीर को अंदर से गर्माहट और पोषण देता है, जिससे सर्दी-जुकाम, मौसमी बुखार और थकान में आराम मिल सकता है.

4. मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की समस्या

जिन लोगों को मांसपेशियों में जकड़न, जोड़ों में दर्द या रोज उठने-बैठने में तकलीफ होती है, उनके लिए भी यह संयोजन पारंपरिक रूप से सहायक माना गया है. दूध में मौजूद कैल्शियम और अश्वगंधा के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मिलकर शरीर को राहत देते हैं.

इसे भी पढ़ें: मूली गैस बढ़ाती है या Gas का इलाज है ये? आचार्य बालकृष्ण ने बताया मूली खाने का सही तरीका

5. वजन बढ़ाने में कठिनाई वाले लोग

अश्वगंधा भूख बढ़ाने और शरीर की पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकती है. दूध के साथ लेने पर शरीर को प्रोटीन और वसा दोनों मिलते हैं, जो कमजोर या दुबले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

कब और कितना पिएं?

  • रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 कप गर्म दूध में
  • आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाएं.
  • शुरुआत कम मात्रा से करें और शरीर का रिएक्शन देखें.

अश्वगंधा दूध एक सरल, सस्ता और पारंपरिक टॉनिक है जो कई तरह की समस्याओं में शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashwagandha Doodh Benefits, Ashwagandha With Milk, Ashwagandha Milk Benefits, Ashwagandha Doodh Kis Bimari Me Piye, Benefits Of Drinking Ashwagandha At Night, Ashwagandha Tonic For Weakness, Ashwagandha Doodh Health Benefits, Ashwagandha Mixed With Milk In Which Disease Is Beneficial, Ashwagandha Doodh Kis Bimari Ko Theek Karta Hai, Who Should Drink Ashwagandha Milk At Night, Ashwagandha With Milk For Muscle Recovery, How Much Ashwagandha To Take With Milk, Ashwagandha Milk For Winter Weakness, Should I Drink Ashwagandha With Milk At Night, How Much Ashwagandha Powder To Mix In Milk, Who Should Not Drink Ashwagandha With Milk
Get App for Better Experience
Install Now