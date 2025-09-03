विज्ञापन
Foods Which Control Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे ये 5 फूड आइटम्स. डॉक्टर ने शेयर की है फूड लिस्ट आप भी कर लें नोट.

Uric Acid को कंट्रोल करने और जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे ये 5 फूड्स, फिर नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड
Uric Acid Diet Chart: यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे ये 5 फूड आइटम्स.

Foods Which Control Uric Acid: यूरिक एसिड आज के समय में एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे अमूमन लोग परेशान रहते हैं. 2020 में हुई एक स्टडी बताती है कि दुनिया भर में लगभग 56 मिलियन लोगों में हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और गाउट की समस्या है. यूरिक एसिड बढ़ने पर पैरों में सूजन और जोड़ों में तेज और असहनीय दर्द होता है जिसकी वजह से चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है. इसको कंट्रोल में करने के लिए आपको अपने खान-पान का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. इसके साथ ही कुछ दवाओं का सेवन  कर के भी इसको कंट्रोल में किया जाता है. बता दें कि अगर इसे टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो यह किडनीज और ज्वाइंट्स में काफी ज्यादा असर डाल सकता है. आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने वो 5 फूड आइटम्स बताए हैं जो यूरिक एसिड को नेचुरली कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं. 

यूरिक एसिड को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं ( 5 Food Items Which Can Control High Uroc Acid Naturally)

लौकी

लौकी का जूस पीने से यूरिक एसिड तेजी से कम होता है.

खीरा

खीरा लो इन प्यूरिंस और इसमें पानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. इसका सेवन यूरिक एसिड को शरीर से निकालने में मदद करता है. इसके लिए आप ढेर सारे खीरे की सलाद रोजाना खाइए या फिर खीरे का जूस निकालकर भी पी सकते हैं.

विटामिन सी रिच फूड

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन भी कर सकते हैं. आप अपनी डाइट में ऑरेंजेस, लेमन, गुआवा, बेरीज और आंवला को शामिल कर सकते हैं.  

बार्ले यानी जौ का आटा

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप जौ का सत्तू, जौ का दलिया या जौ के पानी का सेवन कर सकते हैं. इसका सेवन यूरिक एसिड में आपको बहुत फायदा दिलाएगा.

पानी

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको रोजाना कम से कम ढाई से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए. यह आपकी बॉडी में जमा एक्सेस यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में आपकी बहुत मदद करेगा.

अगर आप इन पांच चीजों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे यूरिक एसिड कम होने लगेगा. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

