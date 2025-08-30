विज्ञापन
विशेष लिंक

हर रोज खा लीजिए एक इलायची और एक लौंग, उसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, इन 4 लोगों के लिए है औषधि

Elaichi - Laung ko Sath me Khane ke Fayde: इलायची और लौंग के फायदों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी लौंग और इलायची को साथ में खाने से होने वाले फायदों के बारे में जाना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कैसे इन दोनों का साथ में सेवन आपकी सेहत के लिए औषधी की तरह काम करता है.

Read Time: 3 mins
Share
हर रोज खा लीजिए एक इलायची और एक लौंग, उसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, इन 4 लोगों के लिए है औषधि
लौंग और इलायची का साथ में सेवन करने के फायदे.

Elaichi Laung Benefits: किचन में पाए जाने वाले मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. आज हम बात करेंगे लौंग और इलायची की इन दोनों के अपने अलग-अलग फायदे होते हैं लेकिन जब इन्हें साथ में मिलाया जाता है तो ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो जाते हैं. 

लौंग में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं. वहीं इलायची डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में सहायक होती है. जब इन दोनों का सेवन एक साथ किया जाता है तो ये आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के साथ ही आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने और स्ट्रेस को दूर करने में भी मदद करता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सुपरफूड की तरह काम करता है. तो आइए जानते हैं लौंग और इलायची को एक साथ खाने से होने वाले फायदों के बारे में.

लौंग और इलायची साथ में खाने के फायदे ( Laung- Elacihi Ko Sath me Khane ke Fayde)

ये भी पढ़ें: दोगुनी तेजी से घटेगा वजन बस डाइट में शामिल कर लीजिए ये छोटी सी चीज, 32 से 28 हो जाएगी कमर

बेहतर डाइजेशन

लौंग और इलायची को एक साथ खाने से यह आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है. लौंग का सेवन गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है वहीं इलायची पेट की जलन और एसिडिटी को कम करने में फायदेमंद होती है. 

एनर्जी और फ्रेशनेस 

कई बार ऐसा होता है कि आपको थकान और सु्स्ती महसूस होती है, ऐसे में आप इन दोनों को चबाकर का सकते हैं. लौंग की तेज महक और इलायची का मीठी महक मिलकर आपको तुरंत फ्रेशनेस और एनर्जी का एहसास कराती है. ये कॉम्बिनेशन एक नेचुरल बूस्टर की तरह भी काम करता है.

खांसी और जुकाम 

अगर आपको गले में खराश, सर्दी, खांसी या जुकाम की समस्या है तो ऐसे में आपके लिए लौंग और इलायची का सेवन किसी रामबाण नुस्खे से कम नही हो सकता है. लौंग कफ को पतला करता है वही इलायची गले की खराश से राहत दिलाने में मदद करती है. इन दोनों को एक साथ चबाने से गले की खराश, सर्दी और जुकाम से राहत मिलती है.

मुंह की दुर्गंध

मुंह से महक आना कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. ऐसे में इस समस्या को दूर करने में लौंग और इलायची का इस्तेमाल एक देसी नुस्खा है. लौंग में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्‍टीरिया को दूर करते हैं और इलायची की मीठी और ताजी खुशबू सांसों को तुरंत ताजगी देती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elaichi Kahne Ke Fayde, Laung Khane Ke Fayde, Laung Aur Elaichi Sath Me Khane Ke Fayde, Green Cardamon And Clove Benefits, Hari Elaichi Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com