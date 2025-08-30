हर रोज खा लीजिए एक इलायची और एक लौंग, उसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, इन 4 लोगों के लिए है औषधि

Elaichi Laung Benefits: किचन में पाए जाने वाले मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. आज हम बात करेंगे लौंग और इलायची की इन दोनों के अपने अलग-अलग फायदे होते हैं लेकिन जब इन्हें साथ में मिलाया जाता है तो ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो जाते हैं.

लौंग में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं. वहीं इलायची डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में सहायक होती है. जब इन दोनों का सेवन एक साथ किया जाता है तो ये आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के साथ ही आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने और स्ट्रेस को दूर करने में भी मदद करता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सुपरफूड की तरह काम करता है. तो आइए जानते हैं लौंग और इलायची को एक साथ खाने से होने वाले फायदों के बारे में.

लौंग और इलायची साथ में खाने के फायदे ( Laung- Elacihi Ko Sath me Khane ke Fayde)

बेहतर डाइजेशन

लौंग और इलायची को एक साथ खाने से यह आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है. लौंग का सेवन गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है वहीं इलायची पेट की जलन और एसिडिटी को कम करने में फायदेमंद होती है.

एनर्जी और फ्रेशनेस

कई बार ऐसा होता है कि आपको थकान और सु्स्ती महसूस होती है, ऐसे में आप इन दोनों को चबाकर का सकते हैं. लौंग की तेज महक और इलायची का मीठी महक मिलकर आपको तुरंत फ्रेशनेस और एनर्जी का एहसास कराती है. ये कॉम्बिनेशन एक नेचुरल बूस्टर की तरह भी काम करता है.

खांसी और जुकाम

अगर आपको गले में खराश, सर्दी, खांसी या जुकाम की समस्या है तो ऐसे में आपके लिए लौंग और इलायची का सेवन किसी रामबाण नुस्खे से कम नही हो सकता है. लौंग कफ को पतला करता है वही इलायची गले की खराश से राहत दिलाने में मदद करती है. इन दोनों को एक साथ चबाने से गले की खराश, सर्दी और जुकाम से राहत मिलती है.

मुंह की दुर्गंध

मुंह से महक आना कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. ऐसे में इस समस्या को दूर करने में लौंग और इलायची का इस्तेमाल एक देसी नुस्खा है. लौंग में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्‍टीरिया को दूर करते हैं और इलायची की मीठी और ताजी खुशबू सांसों को तुरंत ताजगी देती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)