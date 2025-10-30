सेब या केला, पेट के लिए क्या बेहतर है?

Which Fruit Is Best For Digestion: बदलता लाइफस्टाइल, ज्यादा फास्ट फूड का सेवन और तनाव के कारण पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच होना आम हो गई है. लोग अक्सर इन समस्याओं से राहत पाने के लिए अपनी डाइट में तरह-तरह के बदलाव करते हैं और सेब और केले जैसे फ्रूट्स को डाइट में शामिल करते हैं. वैसे केला और सेब दोनों के अपने कई फायदे हैं, लेकिन पाचन के लिए कौन-सा फल ज्यादा लाभदायक है? ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. आइए जानते हैं कौन-सा फल पाचन के लिए बेहतर है और कब किसे खाना चाहिए.

सेब खाना बेहतर है या केला?

केला खाने के फायदे:

फाइबर से भरपूर: केले में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो पाचन को ठीक रखता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकता है.

पेट को रखता है ठीक: केले में पाए जाने वाले तत्व पेट की अंदरूनी परत को शांत करने में मदद कर सकते है, जो एसिडिटी या अल्सर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अच्छा बैक्टीरिया: केले में इन्यूलिन नामक तत्व पाया जाता है जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है और पाचन को मजबूत रखा जा सकता है.

सेब खाने के फायदे:

पेट की सफाई: सेब में मौजूद तत्व आंतों में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं और पाचन रसों को एक्टिव रख सकते हैं.

पेक्टिन: सेब में पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो गैस्ट्रिक जूस को संतुलित कर सकता है और पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है.

भूख कंट्रोल करता है: सेब धीरे-धीरे पचता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

क्या खाना चाहिए?

अगर आपका पाचन कमजोर है और गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो केले का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो सेब का सेवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)