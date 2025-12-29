New Year Party Snacks: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर पार्टी का बना रहे हैं प्लान, तो इन 5 स्नैक्स को जरूर करें ट्राई

New Year Party Snacks In Hindi: साल 2025 लगभग खत्म होने वाला और पूरी दुनिया 2026 का वेलकम करने की तैयारी में जुटी गई है. नए साल में लोग नए संकल्पों और योजनाओं के साथ उसमें कदम रखने का विचार कर रहें हैं.बहुत से लोग नए साल में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं और निश्चित वो अभी तक पार्टी पेलेस और रेस्टोरेंट्स में बुकिंग भी करा चुके होंगे. लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप नए साल की पार्टी में ट्राई कर सकते हैं.

न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं ये स्नैक्स- (5 snacks are perfect for New Year party)

1. पनीर अनारदाना कबाब-

कबाब का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. जूसी पनीर के टुकड़ो को मैरीनेट करने के बाद उन्हे ​क्रिस्पी शिमला मिर्च और सॉस के साथ सर्व किया जाता है. न्यू ईयर पार्टी के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है.

2. मुर्ग काली मिर्च का टिक्का-

इस चिकन टिक्का को सुगंधित काली मिर्च के साथ मिलाया जाता है. दम से पहले इसे तंदूर में पकाया जाता है. मुर्ग काली मिर्च का टिक्का आपकी थाली में एक स्वादिष्ट स्वाद देने के लिए एक परफेक्ट स्नैक है.

3. रशियन कटलेट्स-

इस स्वादिष्ट कटलेट्स को बोनलेस चिकन के चंक्स, आलू, गाजर और मसालों से मिलाकर बनाया जाता है. वर्मिसेली और तिल से ये कटलेट्स ​क्रिस्पी बनते हैं. इन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया जाता है. इस न्यू ईयर पार्टी में एपेटाइजर के रूप में इन्हें सर्व कर सकते हैं.

4. पनीर 65-

पनीर से बने व्यंजन किसी भी पार्टी और ओकेजन में आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे. यह एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक रेसिपी है जोकि साउथ चिकन 65 का वेजिटेरियन वर्जन है. इसे आप किसी भी पार्टी में स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं.

5. बेक्ड पनीर समोसा-

भारतीयों की पार्टी में समोसा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो बेक्ड पनीर समोसा का ट्राई कर सकते हैं. पनीर इस रेसिपी की मुख्य सामग्री है, इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च और नमक मिलाकर फीलिंग तैयार ​की जाती जिसे समोसे के बेस में भरने के बाद बेक किया जाता है.

