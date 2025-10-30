विज्ञापन
विशेष लिंक

शुगर में कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए?

Sugar Mein Dry Fruit Kha Sakte Hain: ये जानना बेहद जरूरी है कौन से ड्राई फ्रूट्स से डायबिटीज के मरीजों दूरी बना लेनी चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
शुगर में कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए?
शुगर पेशेंट काजू बादाम खा सकते हैं क्या?

Sugar Mein Dry Fruit Kha Sakte Hain: ड्राई फ्रूट्स विटामिन, मिनरल, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डायबिटीज के मरीज इनका सेवन कर सकते हैं? डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए खान-पान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कौन से ड्राई फ्रूट्स से डायबिटीज के मरीजों दूरी बना लेनी चाहिए.

कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए?

किशमिश: किशमिश में प्राकृतिक शुगर की मात्रा ज्यादा होती होती है जो तुरंत ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देती है, जिससे डायबिटीज मरीजों के लिए खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए शुगर के रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. 

इसे भी पढ़ें: अगर मैं रोज एक छोटी इलायची खाऊं तो क्या होगा? हरी इलायची खाने के नुकसान जानकर हो जाएंगे हैरान

खजूर: खजूर एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से मीठा पाया जाता है. डायबिटीज के मरीज अगर नियमित रूप से खजूर खाएं, तो उनका ब्लड शुगर तुरंत बढ़ सकता है. इसलिए शुगर के मरीजों को खजूर का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

अंजीर: अंजीर एक स्वादिष्ट और पोषक ड्राई फ्रूट है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है, खासकर अगर इसे बिना भिगोए खाया जाए. अगर डायबिटीज के मरीज अंजीर खाना चाहते हैं तो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

सूखे केले: सूखे केले को ज्यादातर स्नैक के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक शुगर और कैलोरी ज्यादा होती है जो ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा सकता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए शुगर के मरीजों को इसे खाने से बचना चाहिए.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dry Fruits To Avoid In Diabetes, Diabetes Me Na Khaye Ye Dry Fruits
Get App for Better Experience
Install Now