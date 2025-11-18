100 बीमारियों की एक दवा है अमरूद की चटनी, बस बनाते हुए रखें ये सावधानी | Amrood ki chutney recipe

Amrood Ki Chutney: विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन ए और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर अमरूद के कई फायदे हैं. ज्यादातर लोग इसका सेवन नींबू या नमक लगाकर करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसकी चटनी खाई है? यह स्वाद और सेहत दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. अगर आप भी इस खट्टी मिट्ठी चटनी को बनाने की आसान रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको घर पर अमरूद की चटनी बनाने की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं.

अमरूद की चटनी में क्या-क्या डालना चाहिए?

सामग्री

बारीक कटा हुआ अमरूद

नमक

नींबू का रस

हरी मिर्च,

अदरक

लाल मिर्च

हरा धनिया

बनाने की विधि:

इस चटनी को बनाने के लिए पहले अमरूद को अच्छी तरह से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. फिर सारी सामग्री को एक साथ मिलाकर मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें. बस फिर क्या चटनी तैयार है. आप चाहें तो इसे रोटी या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं.

अमरूद की चटनी खाने के क्या फायदे हैं?

पाचन: अमरूद में फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है. जिन लोगों को कब्ज, अपच या गैस की समस्या रहती है उनके लिए इस चटनी का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है.

डायबिटीज: अमरूद की चटनी में मौजूद तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

इम्यूनिटी: अमरूद विटामिन सी से भरपूर होता है. नियमित रूप से इसकी चटनी का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है और बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)