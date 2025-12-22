आज क्या बनाऊं: क्या आपने खाई है राजस्थान की मशहूर खोबा रोटी? इस विधि से झटपट बनाएं खोबा रोटी

Khoba Roti Recipe: रोटी हमारे मील का अहम हिस्सा है. लंच से लेकर डिनर तक में हम सभी रोटी खाना पसंद करते हैं. भारतीय घरों में आपको रोटी की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. आमतौर पर सबसे ज्यादा गेहूं की रोटी खाई जाती है. लेकिन क्या आपने कभी खोबा की रोटी खाई है. जी हां आपने सही सुना. राजस्थान की मशहूर खोबा रोटी न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल है. इंस्टाग्राम पर पूनम देवनानी ने एक ऐसा तरीका बताया है जिससे आप घर पर ही बिल्कुल पारंपरिक स्वाद वाली खोबा रोटी तैयार कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं खोबा रोटी- (How To Mske Khoba Roti)

पूनम देवनानी इस रोटी को बनाने का बेहद आसान तरीका बताती हैं. पूनम इसमें 4 कप गेहूं के आटे में आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालती हैं. हल्दी रोटी को एक सुंदर सुनहरा रंग देती है, जबकि सौंफ और अजवाइन इसे सुपाच्य और खुशबूदार बनाते हैं. इसमें 1/4 कप घी डालकर अच्छी तरह मिलाती हैं. घी का मोयन रोटी को खस्ता बनाता है. खोबा रोटी के लिए आटा न तो बहुत सख्त होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा नरम. पूनम बताती हैं कि थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंथ लें. आटे को अच्छी तरह से मसलें ताकि वह लचीला हो जाए. आटा गूंथने के बाद इसे कुछ देर ढककर रख दें.

खोबा रोटी रेगुलर रोटी से मोटी होती है. इसलिए एक बड़ी लोई लें. इसे बेलते समय ध्यान रखें कि इसकी मोटाई लगभग आधा इंच होनी चाहिए. बेलने के बाद, एक चाकू या कांटे की मदद से पूरी रोटी पर हल्के-हल्के छेद कर दें. ऐसा करने से रोटी सेंकते समय अंदर तक पकती है और बीच में से फूलती नहीं है, जिससे इसका टेक्सचर बिस्किट जैसा कुरकुरा बनता है. तवे पर थोड़ा तेल या घी लगाएं और बेली हुई रोटी डालें. जब रोटी एक तरफ से हल्की पक जाए, तो उसे पलट दें. अब आंच धीमी करें और चिमटे या अपनी उंगलियों की मदद से रोटी की ऊपरी सतह पर छोटी-छोटी पिंच करें. उंगलियों से गूंथकर बनाई गई डिजाइन रोटी में छोटे-छोटे गड्ढे बना देती है. ये घी को गहराई तक सोखने में मदद करते हैं.

रोटी को दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकें जब तक कि सुनहरी और करारी न हो जाए. पारंपरिक रूप से इसे सीधे आंच पर भी हल्का सेंका जाता है. पकने के बाद रोटी को तवे से उतारें और उन गड्ढों यानी खोबा में भरपूर मात्रा में शुद्ध देसी घी डालें. रोटी बनकर तैयार है इसे आप अपनी पसंद की सब्जी और करी के साथ पेयर करें.

