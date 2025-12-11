विज्ञापन
आंवला चुकंदर गाजर का जूस सर्दियों में क्यों पीना चाहिए?

Amla Chukandar Gajar Ka Juice: सर्दियों में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आप आंवला चुकंदर गाजर का जूस रोजाना पी सकते हैं. इस जूस में मौजूद गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Amla Chukandar Gajar Ka Juice: आंवला चुकंदर गाजर का जूस पीने से क्या होता है.

Amla Beetroot Carrot Juice: सर्दियों के मौसम में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाती है क्योंकि, इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है. अगर आप भी इम्यूनिटी को मजबूत और शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो रोजाना आंवला चुकंदर और गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि गाजर, आंवला और चुकंदर में विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस जूस का सेवन. 

घर पर कैसे बनाएं आंवला चुकंदर और गाजर का जूस- (How To Make Amla Beetroot And Carrot Juice)

  • आंवला 
  • चुकंदर 
  • गाजर
  • पानी
  • काला नमक

विधि-

इस हेल्दी जूस को बनाने के लिए सबसे पहले आंवला गाजर और चुकंदर को धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें. फिर इन सभी टुकड़ों को मिक्सर में डालें. इसमें 1/2 कप पानी मिलाएं. मिक्सर को चलाकर जूस निकालें. जूस को छान लें. यदि चाहें तो इसमें काला नमक और नींबू का रस मिला सकते हैं. जूस बनकर तैयार है इसे फ्रेश पिएं. 

आंवला चुकंदर गाजर का जूस पीने के फायदे- (Amla Chukandar Gajar Ka Juice Pine Ke Fayde)

1. खून की कमी-

अगर आप भी खून की कमी की समस्या से परेशान हैं तो आप आंवला चुकंदर और गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है.

2. पाचन-

ठंड के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

ठंड के मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोरी हो जाती है. कमजोरी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए आप आंवला चुकंदर और गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

