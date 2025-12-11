विज्ञापन
वजन घटाने के लिए कौन सी रोटी खाएं?

Oats Roti For Weight Loss: भारतीय खाने की थाली में रोटी जरूर आपको मिलेगी. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोटी खा-कर भी आप वजन को कम कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं मोटापा कम करने के लिए किस रोटी का सेवन करना चाहिए.

आज के समय में वजन बढ़ने की समस्या काफी देखी जाती है. इसकी एक वजह हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान भी है. भागदौड़ भरी जिंदगी में कामकाजी लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि हम सुबह हेल्दी चीजों का सेवन करें. कई बार हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए भी समय नहीं होता है. अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो अपनी खाने की थाली में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं. जी हां सिर्फ एक बदलाव से आपके वजन को कम करने के साथ शरीर को कई अन्य लाभ भी मिल सकते हैं.

आमतौर पर भारतीय घरों में सबसे ज्यादा गेहूं की रोटी खाई जाती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वजन को कम करने के लिए कौन सी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

आप वजन को कम करने के लिए गेहूं के आटे की जगह ओट्स के आटे से बनी रोटी का सेवन कर सकते हैं. ओट्स को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं. ओट्स में फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, भूख कम करता है और ओवरईटिंग से बचाता है, जिससे कैलोरी कम होती है और वजन कंट्रोल में मदद मिल सकती है. इसके सेवन से पाचन को भी बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं ओट्स की रोटी-  (How To Make Oats Roti)

सामग्री-

  • ओट्स
  • गेहूं का आटा
  • नमक
  • तेल
  • पानी 

विधि-

ओट्स की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ओट्स, गेहूं का आटा, नमक मिलाएं. इसमें तेल और पानी मिलाकर आटा गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट तक गूंथने के बाद, इसे कुछ देर रेस्ट दें.  आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और प्रत्येक हिस्से को रोटी के आकार में बेल लें. एक नॉन-स्टिक तवे पर रोटी को मध्यम आंच पर सेकें. रोटी को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें. गरमा गरम ओट्स की रोटी दाल या सब्जी के साथ पेयर करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

