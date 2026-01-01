विज्ञापन
T20 में छक्कों की सुनामी, निकोलस पूरन ने साल के पहले दिन रचा इतिहास, बनाया महारिकॉर्ड

Nicholas Pooran record in T20: टी-20 में निकोलस पूरन ने साल 2026 में रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत कर की है, अब पूरन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसका टूटना मुश्किल है.

  • निकोलस पूरन ने SA20 2025-26 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ 416.67 की स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए
  • पूरन ने टी20 क्रिकेट में 700 छक्के पूरे कर विश्व में चौथे व वेस्टइंडीज में तीसरे बल्लेबाज बने
  • टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल के 1056, कीरोन पोलार्ड के 981 और आंद्रे रसेल के 782 हैं
Nicholas Pooran record: निकोलस पूरन ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है, साल 2026 में पूरन ने रिक़ॉर्ड बनाने की शुरुआत कर दी है, केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए SA20 2025-26 के मैच में प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ पूरन ने एमआई केपटाउन के लिए 416.67 की स्ट्राईक रेट से रन बनाए और अपनी पारी में 4 छक्के लगाए. इस मैच में पूरन ने 6 गेंद पर 25 रनों की पारी खेली, इस पारी के दौरान पूरन ने टी-20 क्रिकेट में 700 छक्के पूरे कर लिए हैं. टी-20 में 700 छक्के पूरा करने वाले पूरन दुनिया के चौथे और वेस्टइंडीज के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं  उनसे पहले टी-20 में 700 से ज्यादा छक्का क्रिस गेल, पोलार्ड और रसेल लगा चुके हैं. बता दें कि टी-20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का महारिकॉर्ड किस गेल के नाम है 

टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

क्रिस गेल-1056
कीरोन पोलार्ड- 981
आंद्रे रसेल-782
निकोलस पूरन- 703
एलेक्स हेल्स-595

मैच की बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स और एमआई केपटाउन के बीच खेले गए मैच की बात करें तो कैपिटल्स ने केपटाउन को 85 रन के हरा कर मैच को जीत लिया. पहले बैटिंग करते हुए कैपिटल्स ने 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे, जिसमें  विहान लुबे ने 36 गेंदों में 60 रन, शेरफेन रदरफोर्ड ने 15 गेंदों में नाबाद 47 रन औऱ शाई होप ने 30 गेंदों में 45 रन की पारी खएली थी.

इसके बाद केपटाउन की टीम 14.2 ओवर में 135 रन पर ऑलआउट हो गई.  पूरन के अलावा रयान रिकल्टन ने 17 गेंदों में 33 रन औऱ रासी वैन डर डुसेन ने 20 गेंदों में 28 रन की पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. 

