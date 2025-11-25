सर्दियों में बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है? रोज पिलाएं ये 1 जूस, फिर देखिए कैसे सुपर एक्टिव होता है बच्चा

Sardi jukam juice ke fayde : सर्दियों का मौसम आते ही पेरेंट्स की टेंशन बढ़ जाती है. कभी सर्दी-जुकाम, तो कभी बुखार... बच्चों का बीमार पड़ना जैसे आम बात हो जाती है. ठंड में बच्चे रजाई में दुबके रहना पसंद करते हैं और उनकी सुस्ती देखकर मां-बाप परेशान हो जाते हैं. अगर आप भी अपने बच्चे की इम्यूनिटी को लेकर फिक्रमंद हैं, तो दवाइयों से पहले दादी-नानी का ये सुपर हिट नुस्खा आजमाकर देखिए.

हम बात कर रहे हैं सर्दियों के सुपरफूड्स गाजर और चुकंदर (Carrot and Beetroot) के जूस की. जी हां, सिर्फ एक गिलास जूस आपके बच्चे को सुपर एक्टिव बना सकता है.

क्यों है गाजर और चुकंदर जूस फायदेमंद - Why is carrot and beetroot juice beneficial

सर्दियों में गाजर और चुकंदर बाजार में खूब मिलते हैं. गाजर में विटामिन-A और C होता है, जो आंखों और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है. वहीं, चुकंदर खून की कमी को दूर करता है और स्टैमिना बढ़ाता है. जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो यह एक 'पावर ड्रिंक' बन जाता है.

कैसे बनाएं गाजर और चुकंदर जूस - How to Make Carrot and Beetroot Juice

दो लाल गाजर और आधा चुकंदर लें.

इसमें स्वाद और विटामिन-C के लिए एक आंवला या संतरा भी डाल सकते हैं.

सबको मिक्सी में चलाएं और छान लें.

बच्चे को इसका टेस्ट पसंद आए, इसके लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू निचोड़ दें.

गाजर और चुकंदर जूस फायदे - Carrot and Beetroot Juice Benefits

इसे रोज सुबह या दिन में पिलाने से बच्चे को बार-बार सर्दी नहीं लगेगी. उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो जाएंगे और वो दिनभर दौड़-भाग करेगा, वो भी बिना थके. तो कल से ही शुरू करें ये देसी टॉनिक और देखें कमाल...

यह भी पढ़ें

सर्दियों में रोज खाएं सिर्फ 1 मुट्ठी भुना चना, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)