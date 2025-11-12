विज्ञापन
Air Fryer Pizza Recipe: पिज्जा खाने के हैं शौकीन तो एयर फ्रायर मे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी पिज्जा. नोट कर लें बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी.

Air Fryer Pizza Recipe: अब घर पर बनाएं झटपट और क्रिस्पी पिज्जा
Air Fryer Pizza Recipe: एयर फ्रायर में पिज्जा कैसे बनाएं.

Air Fryer Pizza Recipe: पिज्जा एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. अमूमन लोग इसे बाहर से ऑर्डर करते हैं और मंगा लेते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि इसे बनाने के लिए ओवन या माइक्रोवेव की जरूरत होती है. जिस वजह से लोग इसे नहीं बनाते हैं. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप घर पर सिर्फ एयर फ्रायर में भी स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा बना सकते हैं. अगर आप हेल्दी और क्रिस्पी पिज्जा का मजा लेना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

एयर फ्रायर में पिज्जा कैसे बनाएं 

सामग्री (Ingredients)

  • पिज्जा बेस – 1
  • पिज्जा सॉस – 2 टेबलस्पून
  • चीज (Mozzarella या प्रोसेस्ड) – ½ कप (कद्दूकस किया हुआ)
  • प्याज – 1 (पतले स्लाइस में कटा हुआ)
  • शिमला मिर्च – ½ (पतले स्लाइस में कटी हुई)
  • टमाटर – 1 (स्लाइस में कटा हुआ)
  • स्वीट कॉर्न – 2 टेबलस्पून (वैकल्पिक)
  • ऑलिव्स – कुछ स्लाइस (वैकल्पिक)
  • ऑरेगैनो और चिली फ्लेक्स – स्वादानुसार
  • बटर या ऑलिव ऑयल – 1 टीस्पून

बनाने की विधि (Air Fryer Pizza Recipe Step-by-Step)

पिज्जा बेस पर हल्का बटर या ऑलिव ऑयल लगाएं. इसके बाज बेस पर पिज्जा सॉस फैलाएं और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज डालें. इसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और अपनी पसंद की टॉपिंग्स रखें. इसके बाद ऊपर से एक बार फिर थोड़ी चीज डालें ताकि पिज्जा और ज्यादा चीजी और मेल्टी बने. अब एयर फ्रायर को 180°C पर 3 मिनट के लिए प्रीहीट करें. इसके बाद एयर फ्रायर बास्केट में तैयार किया हुआ पिज्जा रखें. 

180°C पर 6-8 मिनट तक पिज्जा को बेक करें. जब चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए और बेस हल्का सुनहरा दिखने लगे, तो पिज्जा को बाहर निकाल लें. ऊपर से ऑरेगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़के. पिज्जा को स्लाइस में काटें और गरमागरम सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

