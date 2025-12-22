विज्ञापन
विशेष लिंक

ओडिशा: फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गांव में मातम

इस घटना से आस-पास के ग्रामीण सहमे हुए हैं. लोगों ने खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर चिंता जताई है. हालांकि, प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल जाएगा

Read Time: 2 mins
Share
ओडिशा: फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गांव में मातम

ओडिशा के ढेंकनाल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की वजह से एक महिला और उसके दो जवान बेटों की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और शोक का माहौल है.

क्या है पूरा मामला?

घटना कांटाबानिया थाना क्षेत्र के आसनाबानी गांव की है. मृतकों की पहचान 52 वर्षीय गोलाप साहू और उनके दो बेटों, भरत साहू (30) और लितु साहू (24) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रविवार की रात परिवार ने खाने में चिकन, पालक और चावल खाया था. खाना खाने के कुछ समय बाद ही तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी. सोमवार सुबह तक तीनों ने दम तोड़ दिया.

जांच में जुटे अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, परिवार ने जो खाना खाया था, उसके सैंपल ले लिए. ताकि यह पता चल सके कि जहर खाने में था या कहीं और से आया. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि खाना बनाने और उसे रखने के तरीके में क्या कोई कमी रही थी.

गांव में दहशत का माहौल

इस घटना से आस-पास के ग्रामीण सहमे हुए हैं. लोगों ने खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर चिंता जताई है. हालांकि, प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Crime, Odisha Crime News, Odisha Crime News In Hindi, Odisha Crime Report, Food Poisoning
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com