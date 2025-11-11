Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं Domino's Style Stuffed Garlic Bread, नोट करें रेसिपी

Stuffed Garlic Bread Recipe Air Fryer: अगर आपको भी पिज्जा, गार्लिक ब्रेड जैसी चीजें खाना खूब पसंद हैं और अक्सर पैसे खर्च कर के इसको बाहर से मंगाकर खाते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए है स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप घर पर एयर फ्रायर में बनाकर तैयार कर सकते हैं. और एक बात पक्की है कि इसको खाने के बाद आप बाहर से गार्लिक ब्रेड मंगाकर खाना बंद कर देंगे. क्योंकि जितने पैसे खर्च कर के आप इसे बाहर से मंगाते हैं उतने में आप घर में 2-3 गार्लिक ब्रेड बनाकर का सकते हैं. तो चलिए बताते हैं इसको बनाने की रेसिपी.

स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड रेसिपी

सामग्री

2 कप मैदा

2 चम्मच चीनी

1 चम्मच यीस्ट

2 चम्मच तेल

1.5 कप गुनगुना दूध

स्टफिंग

लाल शिमला मिर्च

पीली शिमला मिर्च

कॉर्न

बटर

गार्लिक

बेसल लीव्स

पिज्जा सॉस

रेसिपी

सबसे पहले आपको गार्लिक ब्रेड को डो बनाकर तैयार करना है. इसके लिए आपको एक बाउल में 2 कप मैदा, चीनी, यीस्ट, तेल और गुनगुना दूध मिलाकर आटा गूंथ लें और फिर इसे अच्छे से ढ़ककर फूलने के लिए रख दें. अब आपको इसकी स्टफिंग तैयार करनी है.

अब आपको गार्लिक बटर तैयार करना है. इसके लिए एक बर्तन में मक्खन को पिघलाएं और उसमें क्रश किया हुआ लहसुन डालकर हल्का सा गर्म करें. अब इसमें बेसल लीव्स मिलाएं. अब इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिलाकर रख दें. आपका गार्लिक बटर बनकर तैयार है. इसको काटें और सर्व करें. आप इसे कैचप या फिर अलग-अलग तरह की डिप्स के साथ भी खा सकते हैं.

