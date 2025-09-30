माइक्रोवेव, OTG और एयर फ्रायर: कौन सा एप्लायंस आपके लिए सही है?

Difference Between OTG, Oven And Air Fryer: आज के समय में किचन के लिए कई तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप खाना बहुत फास्ट और आसानी से बना सकते हैं. लेकिन कई लोग यह नहीं समझ पाते कि माइक्रोवेव, OTG और एयर फ्रायर में क्या अंतर है और कौन सा एप्लायंस उनके घर के लिए सबसे सही होगा. आज हम आपको इनके यूज और बेनिफिट के बारे में बताएंगे ताकि आप अपने परिवार और लाइफस्टाइल के हिसाब से सही प्रोडक्ट चुन सकें.

माइक्रोवेव (Microwave)

माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करके काम करता है. यह खाने में मौजूद पानी के अणुओं (Water Molecules) को वाइब्रेट करके अंदर से ही खाना गर्म करता है. इसका यूज अक्सर जल्दी खाना गरम करने, फ्रोजन फूड को डिफ्रॉस्ट करने और क्विक कुकिंग के लिए किया जाता है. माइक्रोवेव का सबसे बड़ा फायदा है, फास्ट कुकिंग और एनर्जी सेविंग. हालांकि, यह बेक करने, ग्रिल करने या क्रिस्पी टेक्सचर के लिए परफेक्ट नहीं है. इसकी कीमत 5,000 से 7,000 रुपये के बीच होती है और 20 से 25 लीटर कैपेसिटी वाले मॉडल घरों में डेली यूज के लिए परफेक्ट हैं.

इसे भी पढ़ें: हड्डियां मजबूत बनाने के लिए खजूर कैसे खाएं?

OTG (ओवन, टोस्टर और ग्रिलर)

OTG (Oven, Toaster and Griller) में ऊपर और नीचे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हवा को गर्म करके खाना समान रूप से पकाते हैं. यह बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग के लिए सबसे बढ़िया है. OTG में केक, पिज्जा, ब्रेड, सब्जियां और मीट ग्रिल करना आसान होता है. इसकी कैपेसिटी 10 लीटर से 80 लीटर तक हो सकती है. वहीं इसकी कीमत 2,500 से 50,000 रुपये तक होती है. OTG उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो अलग-अलग तरीके से खाना बनाना पसंद करते हैं.

एयर फ्रायर (Air Fryer)

एयर फ्रायर गर्म हवा को तेजी से खाने के चारों ओर सर्कुलेट करके क्रिस्पी टेक्सचर देता है और वो भी बिना ज्यादा तेल इस्तेमाल किए. फ्रेंच फ्राइज, समोसा, चिकन विंग्स, ब्रेड रोल्स, पिज्जा और यहां तक कि केक और मफिन भी एयर फ्रायर में बनाए जा सकते हैं. यह हेल्थ पर ज्यादा फोकस करने वाले लोगों और उन परिवारों के लिए आइडियल है, जो तेल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसकी कैपेसिटी 4 से 15 लीटर होती है और कीमत 4,000 से 10,000 रुपये के बीच होती है.

अब आप समझ गए होंगे कि हर एप्लायंस के अपने फायदे हैं. जैसे अगर आप जल्दी खाना गर्म करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव, बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए OTG, और हेल्दी फ्राई करने के लिए एयर फ्रायर सबसे अच्छा ऑप्शन है. अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से आप इनमें से बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)